Nyní se opravuje kilometrový úsek pravého jízdního pruhu ve směru na Prahu. Kromě toho také připojovací pruh při nájezdu z D2 od Bratislavy. Omezení kvůli stavebním pracím potrvají dva týdny, nejpozději do dvacátého září.

Od rána se tam tvořily kolony. Nejdelší byla v jednu chvíli podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic až čtrnáct kilometrů dlouhá. „Řidiči kamionů podle kamerových záznamů úmyslně najížděli do levého pruhu, který blokovali a tím přispěli ke zdržení provozu,“ doplnil.

Dopravní nehody a blokování levého jízdního pruhu způsobily 14 kilometrovou kolonu na dálnici D1. Stalo se to v blízkosti 194. a 196. kilometru ve směru na Prahu. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.