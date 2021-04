„Policista utrpěl otevřenou zlomeninu obou dolních končetin a byla u něj nutná intenzívní lékařská péče. Poté, co mu byly zajištěny dýchací cesty a po napojení k plicní ventilaci byl letecky transportován do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ informovala mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Jak uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa, dopravní policista zde prováděl dohled na silničním provozem a motorkář jej srazil při zastavování. „Je možné, že se motorkář vylekal nebo jel příliš rychle, že nestihl stroj zabrzdit. Vše je předmětem dalšího šetření,“ konstatoval Pavel Truxa s tím, že dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u motocyklisty negativní.

Také on si při střetu přivodil zranění, a to zhmoždění ramene. Po nezbytné péči byl převezen záchrankou do mělnické nemocnice.

Od začátku letošního roku do 31. března 2021 řešili středočeští policisté 19 dopravních nehod, kde byl účastníkem nehody motorkář. "Oproti roku 2020 za stejné období je to o 3 dopravní nehody více. Při jedné z těchto nehod motorkář svým zraněním podlehl, 13 jich bylo zraněno lehce a dva motorkáři usedli na motorku pod vlivem alkoholu," uvedl Pavel Truxa.