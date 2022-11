Prezidentské návštěvy se plánují dlouho dopředu. Ladí se program, studují mapy a rozesílají pozvánky. Ve chvíli, kdy do ulic vjede prezidentská kolona, řidič přesně ví, kudy jet. Trasu by totiž měl mít projetou. „Asi před dvěma týdny tady projeli s houkačkami a teď tu postávají černé dodávky. Dokonce ani ti dva chlápci stojící támhle na rohu nejsou místní,“ řekl postarší pán, který ale nechtěl prozradit své jméno.

I bývalý místostarosta obce Jaroslav Ondráček nácvik průjezdu prezidentské kolony viděl. „Musí si zkontrolovat terén,“ řekl. Většina oslovených lukaveckých občanů ale mimořádná bezpečnostní opatření před příjezdem nezaznamenala.

Trochu jiné to bylo těsně před příjezdem prezidenta. Zatímco část ochranky je nápadná mimo jiné i proto, aby byla vidět a měla tak preventivní účinek, někteří muži působí domácky. Drobné bříško evokuje místní zemědělce a obyčejná tmavá mikina, jakou může mít kdokoli, nijak nenaznačuje výjimečné poslání jejího nositele. Jediný nestandardní viditelný prvek je průhledný kabel vedoucí do ucha a vysílačka na opasku.

Další civilně vypadající členové ochranky měli na sobě kožené bundy. Ty sice ve městě zapadnou, ale na vesnici jsou přece jen trochu nápadné. A to včetně „ledabylého“ postávání na rohu, odkud je rozhled hned několika směry.

Uniformovaní policisté jsou nápadní. Ale to je jen ta nejnápadnější vrstva prezidentské ochranyZdroj: Deník/Topi Pigula

Stačí chvíli pozorovat a zaznamenáte, že „muž v kožené bundě“ má možnost pohybu v místech, odkud by byl „místňák“ vykázán. Tajní policisté jsou většinou spojováni se složkou kriminální policie, avšak není tomu tak. „K nám se žádné zadání ani úkoly nedostanou. S bezpečností ústavních činitelů nemá kriminálka nic společného, bezpečnostní opatření si řeší Ochranná služba Policie ČR,“ řekl jeden z oslovených kriminalistů.

Setkání se starostou a zastupiteli bylo nachystáno v čerstvě rekonstruovaném zámku. Bezpečnost prezidenta má na starost nejen uniformovaná složka policie, ale i členové z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. Místostarosta Tomáš Průša jde slavnostně oblečený na setkání o hodinu dříve. V zámku jsou kromě jiného i sociální byty a ochranka chce mít celý prostor pečlivě monitorovaný.

„Kromě jiného tam proběhla kontrola s psovodem a psem na výbušniny,“ vysvětlil místostarosta Průša psovodovu přítomnost.

„Policisté tady nic nekontrolovali, jen si sem přišli nakoupit,“ komentoval situaci vietnamský obchodník poněkud nesrozumitelnou češtinou. Během návštěvy na chvíli zavřel krám a šel se na prezidenta podívat.

Nebývalý počet policejních aut

V ulicích je nebývale velký počet policejních aut, která doplňují SUV se zatemněnými skly. Prezidentská ochranka drží stranou i novináře. „Může tady projet policejní auto a nechceme, aby se vám něco stalo,“ řekl člen prezidentské ochranky, když odsouval skupinu čekajících novinářů.

Dál se nesmí. Přijede prezidentZdroj: Deník/Topi Pigula

Na setkání s občany se mohl dostat kdokoliv, byť i tady jistili situaci členové ochranky včetně těch, kteří předtím hlídali na nárožích. Zatímco publikum sledovalo dění na pódiu, oni pozorovali dění mezi lidmi.

„Že by nás to nějak omezovalo, to ne. Teď tady v ulicích sice policajti jsou, ale jinak je tu úplný klid,“ shrnul místní občan Josef Gábor. Jeho slova se potvrdila poté, co prezidentská kolona odjela. Lukavec se jako mávnutím kouzelné hůlky opět vrátil ke svému pohodovému venkovskému rytmu.