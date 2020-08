Kdo čekal doznání, ten se pletl. Podle znalce z oboru toxikologie je sice nemožné, aby místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Markéta Lehká nepila alkohol, když loni 12. prosince kolem půl šesté odpoledne na zastávce v ulici Josefa Suka opakovaně nadýchala kolem 1,8 promile. Žena z Mostu to ale takto tvrdí a naměřený alkohol připisuje požitým lékům. Hlavní líčení s obžalovanou, které hrozí za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky až rok vězení, začalo na mosteckém okresním soudu v úterý 25. srpna.

Lehká vinu odmítla. „Tvrdím, že jsem neřídila pod vlivem alkoholu,“ řekla 43letá žena, která vypovídala klidně, jen chvílemi se jí trochu zlomil hlas.

Alkohol podle svých slov požívá příležitostně. „Tvrdý alkohol vůbec nepiju. Pivo vůbec,“ řekla obžalovaná soudkyně s tím, když už, tak si dá přípitky na rodinných sešlostech. K popisu události se dostávala zevrubným úvodem, hovořila o svých problémech z minulosti, o pracovním přetížení na správním úseku krajského soudu, kde pracuje od roku 2007. A o někdy těžkém zvládání devítiletých dvojčat. Tomu, že je musela krotit v jejím Fordu Mondeo, když je vezla z tréninku badmintonu, připisuje pochybení při řízení.

Právě její nejisté jízdy si všiml projíždějící policista, který pak ženě nařídil dechovou zkoušku. Dopadla napoprvé s výsledkem 1,80, napodruhé 1,75 promile. U soudu vypovídali i tři policisté, kteří Lehkou kontrolovali. „Z paní jsem cítil alkohol, konkrétně víno. Motala se, koktala, jevila jasné znaky požití alkoholu. I když to zcela odmítala,“ popsal Jiří Mulač. Lehká ale tvrdí, že nepila nic a naměřená hodnota je důsledkem požitých léků. Před jízdou si dala bromhexin. „Někdy ho používám, když mám problém s kašlem nebo hlasivkami,“ zmínila. Během jízdy se začali její synové pošťuchovat a ona prý měla co dělat, aby ukočírovala děti i volant. „Jak jsem byla rozčilená, rozkašlala jsem se. Tak jsem si asi pětkrát šestkrát stříkla stopangin,“ vylíčila, co mělo být dál.

Podle předvolaného toxikologa Jiřího Fišera odpovídají naměřená promile čtyřem až pěti panákům tvrdého alkoholu, pěti desítkám, nebo běžné lahvi vína. „Není vůbec o čem diskutovat. Tvrdit, že při naměřených hodnotách vůbec nic nepila, může jen obžalovaná, která jediná v této soudní síni může vykládat, co chce,“ řekl znalec. Soudce Benno Eichler se pozastavil nad tím, že pokud Lehká nepila, ale dechová zkouška o tom nesvědčila, odmítla se podrobit krevní zkoušce v nemocnici. „Víte, že je to jediná spolehlivá metoda, jak vyloučit alkohol v krvi? Kdybych nic nepil a měl 1,8, rozhodně bych tam jel,“ konstatoval předseda senátu. „Já byla bez sebe, v té době jsem si to neuvědomovala,“ odpověděla Lehká s tím, že se bála i toho, že by měli její devítiletí synové zůstat sami doma.

Soudce nakonec v úterý odročil líčení na začátek září. Lehké advokát Jaroslav Ortman navrhl doplnění některých důkazů. Jako svědectví ženy, která přišla s jeho klientkou do kontaktu těsně před jízdou, nebo vlastní znalecký posudek ohledně alkoholu v krvi, který došel k zcela jiným výsledkům než ten Fišerův. Předseda senátu navrhl na příštím líčení také ověřovací pokus s bromhexinem a stopanginem. Lehká po poradě s advokátem řekla, že ještě dají vědět, zda s tím budou souhlasit.