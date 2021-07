Natáčí zajímavá videa přímo z lesa celý rok a nejen to. Během rozhovoru prozradila i tip na nejchutnější houby, které rostou v zimě.

Jste první českou youtube houbařkou, která je velmi aktivní na sociálních sítích, co vás k tomu vedlo?

Jako rozená "Šumavanda" a typická Češka jsem na houby ráda chodila už od dětství, ale až teprve díky projektu “Šumavská houbička”, jsem se stala houbařkou vášnivou. Šumavskou houbičkou jsem ze dvou důvodů. Jednak jsem se potřebovala realizovat i jinde než v domácnosti, zároveň jsem chtěla nějak využít volný čas během první vlny covidu a svět hub mě učaroval.

Jak dlouho takto působíte?

Na konci června to byl rok. Rok, během něhož jsem zjistila, že na houby se dá chodit opravdu celý rok. Že existují mnohem cennější houby, než jsou Hřiby smrkové, co se vzhledu i chuti týká. Naučila jsem se poznávat tolik nových druhů a postupně zjistila, že přesto jsem vlastně s poznáváním hub pořád ještě na začátku. Sbírání hub, učení jejich druhů a kochání se šumavskou přírodou je mi aktuálně koníčkem, který mě naprosto uchvátil a tuto svou radost se snažím předat dál skrze houbařská videa na youtube i na svém instagramovém účtu. A houbový světe, div se, lidi to baví. A nejen je, houbami jsem „nakazila“ i celé své blízké okolí.

Jako Šumavská houbička inspiruji lidi k houbaření a pobytu v přírodě. To mi dává smysl pokračovat.

O jaké nejlepšími kousky jste se již s fanoušky podělila?

Nejvíce překvapivé pro mě bylo zimní houbaření, kdy jsem v dešti, sněhové vánici a silných mrazech plnila koš výbornou Penízovkou sametonohou, léčivou Chagou sibiřskou nebo oblíbenou Hlívou ústřičnou. Jaro pak stálo za to především díky Smržům, které považuji za nejchutnější houby vůbec a po jejich ochutnání se už vůbec nedivím se, že po lanýžích jde o druhou nejdražší houbu. Je to delikatesa.

Můžete doporučit vaše oblíbené lokality, kam by se lidé měli na houby vydat?

Mou oblíbenou lokalitou je Šumava. Lesů tu máme dostatek, tím pádem i hub. Stačí tak vzít košík a vyrazit.

Jak reagují lidé, chtějí znát vaše místa? Na co se nejčastěji ptají?

Samozřejmě, že mnozí by chtěli ideálně přesné souřadnice toho, kde houby rostou. Ale i když jsem zpočátku lokality uváděla, nyní už to nedělám. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu shlédnutí už to ani nejde. Často by rádi houbaři a houbařky vyrazili se mnou, ale já už svého houbařského parťáka mám.

Co vše pro své fanoušky připravujete kromě nalezených hub?

Se sběrem hub samozřejmě souvisí i jejich zpracování. Každý houbař má své klasické recepty, ale mě lákalo zkusit vařit a vymýšlet z hub jídla nové, které budou nejen hezky vypadat, ale i skvěle chutnat. Mou zásadou je vařit jednoduše a z dostupných surovin. Své recepty natáčím na youtube kanál a píši na jediný český čistě houbový foodblog Houbickavkuchyni.cz

Chystáte ještě něco dalšího?

Kromě houbařských videí a kuchtění jsem během roku založila také internetový obchod Sumavskahoubicka.cz, kde si moji fanoušci mohou koupit mé originální houbařské ponožky šité v České republice. Nabídku e-shopu samozřejmě plánuji rozšířit o další oblečení a potřeby pro houbaře, ale vzhledem k časové náročnosti celého projektu to bude nejspíš až mi děti trochu povyrostou a já se této práci a radosti v jednom budu moct věnovat naplno.