Smetanovo nábřeží se před týdnem stalo snad nejdiskutovanější částí Prahy. Do několika stovek metrů silnice se vešlo tolik vášní! Kvůli částečné uzavírce pro automobilovou dopravu se opět pohádali i zástupci magistrátní vlády. Šéf zastupitelského klubu Spojených sil a předseda pražské TOP 09 řekl, že se jednalo o zbrklý krok. Primátorův náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09) pro územní rozvoj chtěl, aby byla celá věc diskutována s centrální městskou částí.

„Chceme vás uklidnit - nejedná se ani o protiteroristická opatření, ani o uměleckou instalaci připomínající Berlínskou zeď,“ objevilo se na oficiálních facebookových stránkách radnice v sobotu u aktuální fotografie ze Smetanova nábřeží, jejíž špatný vizuální dojem ještě umocnilo nevlídné víkendové počasí. „Uzavření části Smetanova nábřeží bereme jako porušení usnesení zastupitelstva ze strany primátorova náměstka Adama Scheinherra a očekáváme okamžitou nápravu,“ dodala Praha 1 v příspěvku.

Podle starosty Petra Hejmy (My, co tady žijeme/STAN) totiž během čtvrtečního celodenního a následného nočního jednání zastupitelé hlavního města schválili návrh, který ukládá povinnost pražské radě, aby vždy dopředu projednávala zásadní změny s dotčenými městskými částmi. Zároveň podle Hejmy zastupitelstvo požádalo, aby opatření týkající se Smetanova nábřeží byla co nejdříve s Prahou 1 projednána, což údajně není respektováno.

Opoziční ODS a hnutí ANO prosadily díky podpoře Spojených sil koncem minulého týdne usnesení zastupitelů, které požaduje vysvětlení motivů uzavírky i toho, proč nebyla projednána na radě, ale vyhlášena „z kanceláře“ náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě). „Stejně jako mnoho moderních metropolí na západ od Prahy využijeme úbytek provozu, abychom centrum města udělali přívětivější pro chodce obecně. Dalším důvodem je fakt, že levé odbočení z mostu Legií je místem častých kolizí aut a tramvají. Zároveň jsme do okolních ulic rozmístili mobilní sčítače dopravy, a tak případné problémy budeme moci ihned řešit,“ zopakoval v pondělí náměstek pro dopravu „své důvody“.

„Také si rádi vychutnáte kávu na předzahrádce, když sedíte za kusem nevzhledného betonu a pár centimetrů od vás jezdí tramvaje?“ ptá se starosta Hejma na sociálních sítích. Vedení radnice vadí, že byl „veškerý automobilový provoz z téměř neobydleného nábřeží sveden objížďkou do okolních ulic v obytné zóně“.

Nárůst dopravy na objízdných trasách

Řidiči totiž nyní nemohou využít jízdní pruh od Národního divadla až po vyústění Divadelní ulice ve směru na Křižovnické náměstí. Objízdná trasa vede ulicí Karolíny Světlé, kde podle radního pro dopravu Richarda Bureše (ODS) výrazně narostl počet aut oproti předcházející sobotě. „Magistrát se rozhodl jednat z pozice síly a kašlat na usnesení svého zastupitelstva,“ uvedl radní Bureš, který tvrdí, že podle stanoviska památkářů žádost o úpravy na Smetanově nábřeží podalo hlavní město, ale plnou moc získal jeden z místních podnikatelů.

„Pan náměstek Scheinherr považuje usnesení zastupitelstva za cár papíru a věc, která jej zavazuje možná někdy v budoucnu, ale zahrádka, kterou kamarádovi podnikateli slíbil, musela být otevřena již dnes,“ dodal Bureš. Jeho stranická kolegyně z rady městské části a zároveň opoziční zastupitelka hlavního města Jaroslava Janderová označila postup Scheinherra a spol. za „aroganci moci“. Podle ní navíc k takovému „silovému řešení“ bez vyjádření Prahy 1 ze strany magistrátu od roku 1989 ještě nedošlo. Radnice údajně zpracovává právní analýzu.

Usnesení z minulého týdne totiž zároveň pověřuje koalici, aby veškeré změny na páteřních komunikacích odteď projednávala i s dotčenými městskými částmi a konkrétně s Prahou 1 zahájila dialog o podobě zklidnění dopravy na obou březích Vltavy a „způsobu budoucího využití Smetanova nábřeží pro další aktivity“.

Scheinherr: Já se jednání nebráním

Scheinherr tvrdí, že se jednání s Prahou 1 nikdy nebránil. „O této záležitosti jsme osobně jednali s panem radním pro dopravu z Prahy 1 Burešem. Se změnou nesouhlasil, i když je pro zklidňování tranzitní dopravy na Smetanově nábřeží a Malé Straně, což je také v souladu s usnesením zastupitelstva této městské části z roku 2015,“ doplnil Scheinherr, podle kterého se město s Prahou 1 v příštích týdnech pokusí nalézt konsensuální řešení. Základní cíl prý mají společný – zlepšení života rezidentů na Starém Městě i Malé Straně.

Podobně jako komunální politici se zlobí i někteří lidé z FAMU, která na Smetanově nábřeží sídlí: „To se máme jako cestou do školy protahovat kolem turistů mezi stolky?“ Vysoká škola každopádně také stejně jako sousední podniky požádala o zábor části uzavřené ulice. Kritici namítají také, že na několik parkovacích míst u Parku národního probuzení se nedá legálně dostat a že strážníci městské policie motoristy nedodržující nová pravidla poctivě pokutovali.

Ale vyhrocenou situaci se snaží někteří vtipálci odlehčit. Například karikaturista Tomáš Břínek alias TMBK vytvořil pro časopis Reflex koláž, kde jeden směr frekventované severojižní magistrály u hlavního nádraží patří zahrádkám a ve směru k Národnímu muzeu stojí kolona aut.

Zklidnění Blanky

Podle internetových žertů má dojít rovněž ke zklidnění tunelového komplexu Blanka: „Pražští radní plánují otevřít krytou zahrádku a zavřít pro změnu jeden tunel v Blance.“

Další obrázek, který sdílel mimo jiných také šéf pražské ODS a opoziční zastupitel Tomáš Portlík, ironicky srovnává v narážce na objednávky z jednoho čínského internetového obchodu představy o promenádě bez aut s realitou na Smetanově nábřeží. „Moc se mi líbí, jak dopravní podnik začal zavádět ty stolky s občerstvením zdarma u zastávek MHD. Teď na mě čekal připravený dort na zastávce na nábřeží u Národního divadla a fakt jako super,“ zní jeden ze sarkatistických twitterových příspěvků.

“Praha sobě a Piráti zkrášlují matičku stověžatou… pic.twitter.com/RB1QoiafB8 — Tomáš Portlík (@portlik) May 23, 2020

Část veřejnosti, které se magistrátní řešení líbí a ráda by současný stav prodloužila natrvalo, však (nejen) občanským demokratům předhazuje výroky jejich primátora Bohuslava Svobody z roku 2012, kdy sliboval, že po otevření Blanky bude Smetanovo nábřeží i Václavské náměstí klidovou zónou bez aut.

Ale že je na tom Smetaňáku dneska živo. Korzujeme, ne?! pic.twitter.com/AyX0bcHudY — Václav Hnátek (@wasyl1984) May 25, 2020

Podle informací Pražského deníku jsou takzvané citybloky, které se používají jako protiteroristické zábrany, na inkriminovaném místě pouze dočasně. Za „vizuální hnus“ tyto betonové bariéry označil ve facebookové diskuzi také radní Adam Zábranský (Piráti), jenž zveřejnil fotku, jak si na zahrádce restaurace Parnas pod širým nebem užívá dobrého jídla a pití.