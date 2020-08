Zemědělci by se v budoucnu mohli obejít bez chemických postřiků. Například spálení natě brambor a následné ukončení jejich vegetace teď dokáže nahradit nový vytrhávač natí. Prohlédnout si ho mohli zemědělci v rámci polního dne ve Valečově, která je pokusnou stanicí Výzkumného ústavu bramborářského z Havlíčkova Brodu.

Představení nového vytrhávače natí na polním dni ve Valečově. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Náš stroj mechanicky svrchu utrhne nať a zespodu kořínek, čímž ukončí růst rostliny. Vše probíhá bez jakéhokoliv použití chemie, takže je to absolutně ekologické. Chemické přípravky se omezují ve stále větší míře a hledají se cesty, jak by to mohlo jít zcela bez nich. A toto je jedna z nich,“ popsal Pavel Pacun z firmy Dagros, která vytrhávač nabízí.