Konkrétně mělo jít o výbuch v prostorách zauhlovací cesty, který poničil budovu.

Na místě zasahují hasiči. „Vyjelo deset jednotek, zásah je prováděn jak uvnitř budovy, tak za pomoci výškové techniky,“ uvedla mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Hasiči nejdříve vyhlásili II. stupeň požárního poplachu, po poledni byl vyhlášen již III. stupeň požárního poplachu a na pomoc bylo přivoláno dalších pět hasičských jednotek.

„Byla to příšerná rána,“ popsala obyvatelka nedaleké ulice s tím, že prý to sousedům rozbilo okna.

Pomoc speciálního vrtulníku komplikuje vítr

Hasiči si také vyžádali pomoc vrtulníku s bambivakem. Ten však zatím není možný, zásah komplikuje mimo jiné vítr.

Hašení ale potrvá zřejmě až do noci.

Požárem se zabývá také policie. Kolínští kriminalisté budou ve věci zahajovat úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení.

Mrznout by Kolíňáci neměli

Do Kolína míří ředitel elektrárny zjistit, zda požár bude mít vliv na dodávky tepla pro obyvatele města. Elektrárna zásobuje teplem a ohřevem vody značnou část Kolíňáků včetně sídliště.

Podle aktuálních informací Veolie a Energie AG byl nyní nahozen náhradní zdroj (výtopna východ - Lihovar). Dodávky tepla a teplé vody jsou směřovány primárně do nemocnice a do domů pro obyvatele Kolína. Nelze vyloučit, že režim bude částečně omezený.

Solidarita Kolíňáků však nevymizela ani s druhým svátkem vánočním. Na sociálních sítích už se začínají objevovat nabídky pomoci. „Rodině s dětmi nebo seniorům v souvislosti s výpadkem tepla rádi půjčíme olejový radiátor na elektřinu. Můžeme i kamkoli dovézt,“ nabízí například jeden z obyvatel města.

Kvůli následkům požáru v kolínské elektrárně bude 29. prosince uzavřena budova radnice na Karlově náměstí 78, budova stavebního úřadu (Zámecká 160) a odborů v areálu pivovaru (Sokolská 545), tedy odbor školství, kultury a sportu, odbor životního prostředí a obor správy bytových a nebytových prostor.

Okolí továrny zahalil dým

Kolínská radnice prostřednictvím městského rozhlasu vyzývá obyvatele, aby uzavřeli okna a nevětrali. „Dali jsme informace na sociální sítě, aktivovali hlášení rozhlasem, jsme v nepřetržitém kontaktu s hasiči, policií. Jsem rád, že hlavně nedošlo k žádnému zranění,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Ve větší části Kolína lidé příliš zápach z požáru nepociťují. „Šel jsem kolem soudu, pak do klubovny a cítit nebylo nic,“ popsal kolem 15. hodiny Kolíňák Miroslav Horáček. Ani Alice Vlková, vedoucí psího útulku, která za svými psími svěřenci vyrazila, v okolí Spálenky nepociťovala zápach. „Ale volal mi syn, že v Okružní ulici je zápach cítit značně, i kouř ve vzduchu byl cítit, takže mi nakázal zavřít okna a nevětrat,“ dodala.

Požár už je pod kontrolou

Zhruba v 16.15 hodin se oheň podařilo dostat pod kontrolu, hasiči jej bezpečně lokalizovali. „Předběžná škoda se odhaduje na desítky milionů korun, příčinou požáru bylo s největší pravděpodobností vznícení uhelného prachu,“ shrnula v pondělí večer mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Vrtulník nakonec skutečně nezasahoval kvůli husté zástavbě v okolí požáru. „Byl by to velký risk, nebylo by možné bezpečné hašení. Používá se několik tisíc litrů vody najednou a hned vedle místa požáru jsou rodinné domky,“ popsala mluvčí hasičů situaci, kdy by vítr mohl vodu zanést hodně daleko a napáchat další škody.