Letošní úroda zatím vypadá slibně, i když na jaře mladá vinice ze 30 až 50 procent promrzla. V srpnu se pak podle vinaře na rezistentní odrůdě Savilon objevila plíseň révová.

Do sklizně ovšem ještě musí zvládnout souboj s hladovými špačky. Kolem vinice jich v těchto dnech krouží tisíce. Hodnotit chce tudíž až ve chvíli, kdy budou plody z vinice v sudech.

„Na ledové muže nám vinice ze třiceti až padesáti procent promrzla. Důsledek byl v tom, že se letorosty vyvíjely nerovnoměrně. Dvakrát nám to znásobilo objem ‚zelených‘ prací, kdy jsme se museli letorostům věnovat na dvě etapy,“ popisoval vinař.

„Zdravotní stav révy se nám dařilo udržet ve velmi dobré kondici, až začátkem srpna lokálně na jedné odrůdě se objevila plíseň šedá. Zachytili jsme to včas, ale bylo to náročné,“ dodal.

Boj se špačky o každou bobuli

Ve vinici na okraji Odrlic to aktuálně vypadá velice dobře. Raná odrůda Solaris jde do finále a počasí poslední fázi dozrávání pěstiteli révy přeje.

Vyhráno však podle vinaře zdaleka není. Denně musí svádět boj o každou bobuli s hladovými špačky, kterých krouží kolem vinice tisíce.

„Pokud by hejno vlétlo do vinice, během hodiny révu obere,“ ukazoval na zhruba 100 metrů vzdálené dráty elektrického vedení, které do posledního místa obsadili špačci.

Na ptáky letos nasadil novinku, a to papírovou maketu dravce zavěšeného na desetimetrové teleskopické tyči.

„Když foukne vítr, létá a vypadá jako živý. V kombinaci s akustickým plašičem funguje dobře. Špačci se drží ve větší vzdálenosti od vinice, ale jak budou další hrozny dozrávat, jistě překonají strach a pochutnají si,“ líčil Oldřich Palička, který proto konce vinice s ranou odrůdou překryl ochranou sítí.

Letos vinař investoval do nových sudů a dalšího vybavení ve sklepě. Věří, že přes komplikace s mrazem, plísněmi, roztoči a špačky bude v sudech plno.

„Současný stav vypadá nadprůměrně, zejména z pohledu zdravotního stavu révy a vyrovnanosti hroznů,“ hodnotil opatrně.

Část odrůdy Solaris z malé vinice, který je na exponovanějším místě, plánuje sklidit tuto sobotu.

„Hrozny zde sklidíme a připravíme je na burčák. Zároveň budeme mít na další týden připraven zákvas, který použijeme na rozkvašení hroznů z velké vinice,“ plánoval vinař, jehož vinobraní proběhne pouze s rodinou a přáteli.

Na tři roky staré vinici pěstuje Oldřich Palička necelé čtyři tisíce sazenic celkem čtyř odrůd vinné révy. Vsadil na Solaris (raný), Souvignier gris (poloraný), Savilon a Hibernal (pozdní pro vysoce kvalitní vína).

„Nové rezistentní odrůdy jsou výhodné pro ekologické pěstování vína a jsou odolnější vůči poškození dřeva mrazem,“ vysvětlil vinař.

Vinné révě se na Hané daří. Zájem o pěstování plodiny každým rokem roste a nejzkušenějším vinařům se daří vyrábět velmi hezká vína.

Výšlap za historií vinohradů

Za historií přerovských vinohradů si mohou vyšlápnout zájemci v sobotu 12. září, kdy Klub českých turistů odbor Klub přátel turistiky a sportu Přerov pořádá v pořadí druhý ročník akce, která vede vinohrady a vítá i do sklípků. Startuje se od 8 hodin u vinárny U červené kočky v Přerově.

„Zájemci se mohou podívat i k nám do sklepa, kde jim povíme o vínech, která pěstujeme a tradici pěstování vína v oblasti,“ uvedl Vladimír Matela z vinařské obce Sobíšky, kam účastníky zavedou obě turistické trasy dlouhé 15 a 25 kilometrů.

Vysazeno zde mají na 2400 keřů ve skladbě Dornfelder, Domina, Muller Thurgau, Moravský muškát, Hibernal, Ruland bílý a Pálava.

Vloni se podle organizátorů akce zúčastnilo na 250 turistů.

Akci zasvěcenou vínu, tentokrát přípravě částečně zkvašeného moštu z plodů révy vinné, chystají v září ve Střeni, kde vysadili menší obecní vinohrad. Na burčáku si v příštích dnech také společně pochutnají.