Rodina Vyláškova - paměti z let 1560 až 2021 z Koutů přes Pálavu na Těchov i dál. „Před několika lety jsem chodil v blanenské knihovně na přednášky o genealogii. Historie mě hodně zajímá a toto bylo pro mě něco nového. Hned jsem si řekl, že bych se mohl pokusit o zpracování rodokmenu naší rodiny. Okamžitě mě to nadchlo,“ říká zanedlouho pětasedmdesátiletý muž, který se narodil v Pavlově na Břeclavsku.

Začal pátrat také na internetu, kde narazil na Alfonse Viláška z Opavska. Z něho se nakonec vyklubal příbuzný, který mu později pomohl se zpracováním jedné z rodinných větví rodokmenu.

„On se zajímá stejně jako já o historii. V Kravařích dělá kronikáře, já jsem takový samozvaný kronikář u nás na Těchově. Navíc jeho manželka má fotoateliér, já fotím od patnácti let. To je je taková shoda, že to snad ani není možné. Máme stejné zájmy, voláme si. A vše vlastně odstartovala náhoda, přednášky v knihovně,“ směje se Josef Vylášek.

Úmrtí, sňatky, narození

Při sestavování rodokmenu podle něj postupně následovaly návštěvy matrik a archivů. Úmrtí, sňatky, narození. Ve finále se mu podařilo zmapovat rodovou linii šestnácti generací. Dopátral se až k prapředkovi jménem Toman Vilaczek do roku 1560.

A nejednalo se zdaleka o první knihu ve vlastní režii. V minulosti už totiž Josef Vylášek zpracoval fotokroniku ze svých studií na střední škole v Bučovicích, publikaci ke stoletému výročí založení hasičského sboru v Těchově nebo trilogii těchovské kroniky. S fotoaparátem a kamerou je stále aktivní a zachycuje různé akce nejen v Těchově, ale také v okolí.