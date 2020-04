Do mužstva mšenského áčka přizval Ondru Rozkovce Adam Pelta. Ten nyní zastává funkci vedoucího týmu jablonecké rezervy. A na její soupisce Ondra Rozkovec nechybí.



JE RÁD NA BALÓNU

„ Ondra je kluk, který je jablonecký odchovanec a pamatuju si ho, i když jsem byl v mládežnických kategoriích a tým kolem něj za trenéra Justa postoupil do 1. dorostenecké ligy. Už tehdy střed hřiště stál na něm. Je to typ hráče, který je hrozně rád na balonu a chce neustále hrát a hlavně se nebojí. Zahráli jsme si spolu i v Jablonci nad Jizerou, když hráli divizi. Od té doby vím, jak umí být pro mužstvo rozdílovým hráčem i v dospělém fotbale,“ řekl o Ondrovi Pelta junior.

Když s trenérem Vodičkou stavěli mužstvo do krajského přeboru ve Mšeně, tak s nimi Ondra začal trénovat. Ale chtěl odejít do Německa si něco ještě přivydělat. „Ale naštěstí pro nás to nedopadlo a my mu vytvořili podmínky pro to, aby s námi šel do krajského přeboru, který jsme nakonec jednoznačně ovládli. Dnes už spolu spolupracujeme čtvrtým rokem,“ zdůraznil Adam Pelta.



MŮŽE POMOCT MLADÝM

Ve všech soutěžích od kraje po ČFL byl stěžejním hráčem. Proto Adam Pelta pevně doufá, že společně budou pokračovat dál v jablonecké rezervě. „Ondra je přesně, ten hráč, který může mladým klukům na hřišti pomoct se posunout dál do profesionálního fotbalu.



MĚL V KARIÉŘE SMŮLU

Musím ale dodat, že mě mrzí, že nikdy nedostal šanci ve větším fotbale. Ale měl v průběhu kariéry smůlu na lidi a hlavně si prošel i osobnostním vývojem, což pro něj bylo taky důležité. Podobně už se vyjádřil i trenér Vodička a naši fanoušci,“ uvedl k hráči Adam Pelta.