Že o branky není v utkáních naší rezervy nouze se potvrdilo i tentokrát. Vodičkův B-tým dvakrát při své domácí premiéře dvakrát prohrával, nakonec ale především díky střídajícím hráčům zlomil odpor Ústí nad Orlicí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Krecl

Pro jabloneckou rezervu nezačala letošní domácí premiéra zrovna ideálně. Po čtvrthodině hry se za obranu dostal hostující Souček, jeho první střelu ještě stačil brankář Vajner vyrazit, ale na dorážku stejného hráče už neměl nárok – 0:1. Vyrovnat odmítl v nájezdu Velich a v koncovce selhali i další hráči. „Zase jsme si to zkomplikovali. Ústí se postavilo do bloku a je těžké se tam pak dostávat. Jak už to bývá, nedali jsme šance a hosté nás z protiútoku potrestali brankou. Dostali jsme se z toho, mohli jsme těsně před poločasem i otočit, ale nedali jsme,“ řekl k průběhu první půle trenér Jablonce Jaroslav Vodička, který do průběhu hry zasáhl hned dvojím vydařeným střídáním ve 36. minutě. „Střídání tomu pomohlo obrovsky. Měli jsme tam dva nevýrazné hráče, nebylo na co čekat. Já mám radost z Kinčla, který prokazuje dlouhodobě formu. Černákovi to moc nešlo, proto za něj přišel další mladší hráč,“ vysvětloval brzké střídání domácí lodivod. Vyrovnat na 1:1 se do poločasu povedlo právě střídajícímu Daníčkovi.