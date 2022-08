trenér domácích Džimis Bekakis: „Začali jsme dobře, měli jsme šanci, gól na noze měl Breda. Pak jsme ale gól dali, v poločase jsme vedli 1:0. Ve druhé půli jsme chtěli nastoupit tak, jak jsme nastoupili ze začátku s tím, že budeme hrát ofenzivně. Soupeř nás začal vysoko napadat, měli jsme s tím problém, přestal nám hrát prostředek hřiště a dá se říct, že jsme přečkali nějaké šance soupeře, které si vytvořil. Pak jsme dostali gól na 1:1 a až v závěru jsme ještě začali tak deset minut hrát, ale ke konci utkání už to bylo tak, jako že kdo dá gól, vyhraje. Pořád to ale není ono, jak bychom si představovali. Za bod můžeme být rádi, protože soupeř měl šance, které neproměnil. Kdyby ano, tak v tu chvíli by to bylo pro nás hodně těžké. Bod bereme. Naše chyba je v tom, že jsme před vápnem a ještě to chceme někam prostrčit a pak nám to soupeř sebere. Několikrát mohl vystřelit Daníček, Rozkovec tam měl také střelu. Problém byl v tom, že jsme neměli ty druhé míče. My jsme odhlavičkovali balón od stoperů nebo od beků a my jsme to nepobrali, soupeř tam byl u toho dřív. Zbytečně čekáme, jestli jo nebo ne, v tomhle jsme nerozhodní, místo, abychom do toho šli a snažili se jim ten balón sebrat. Neměli jsme ty odražené, druhé balóny v soubojích a naopak soupeř byl u nich včas. Nemůžu říct, že jsme spokojení. Hráli jsme doma a chtěli jsme vyhrát. Bohužel to skončilo remizou. Příští týden jedeme do Záp, ten soupeř bude asi tak stejný, jako tento. My teď máme trochu mladší mančaft, někteří hráči odešli, hrají mladší. Ale nemůžu jim vyčíst nic, naskakovali do hry a zvládli to docela slušně. Musíme se naučit souboje, to bude chvíli trvat. Tato soutěž už je hodně o soubojích, na to si budou muset co nejdřív zvyknout. Zkoušeli jsme na hrotu Podzimka, hledáme stále hráče, který by to tam nejlíp zvládnul. Druhou půli už to bylo méně, ale na to mělo vliv i, jak jsem už uvedl, že nám přestal hrát prostředek hřiště a on neměl těch balónů tolik.“

FK Jablonec B – Sokol Živanice 1:1 (1:0)

Branky: 13. Podzimek – 60. Kakrda.

Jablonec B: Reiner – Diviš, Vošahlík, Chládek, Nykrín – Rozkovec – Werani (60. Velich), Ritter (51. Munzar), Daníček, Breda (72. Stibor) – Podzimek (72. Linhart).