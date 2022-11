Kouč Benjamin Vomáčka do prvního společného zápasu proti pražskému Žižkovu absolvoval s týmem čtyři tréninky. K ruce má nově asistenta Josefa Justa. Úvodní společný start se ale nevydařil. Na hřišti soupeře inkasovali čtyři góly a dali jen jeden.

"V prvním poločase jsme soupeři darovali góly zadarmo a kdybychom takhle měli pokračovat, tak by to bylo špatné. Takhle se fotbal nehraje. Do úvodní poločasu jsme se ani pořádně nedostali a brzy jsme prohrávali 1:0. Dali jsme si nějaké úkoly a ty jsme nedodrželi. A potom se domácí dostali navrch a přidali další gól. A my jsme byli někde dole. O poločase jsme si řekli, že takhle teda hrát nemůžeme. Něco jsme pozměnili. V druhé půli jsme sice další dva góly ještě dostali, ale z naší strany už byl náš výkon lepší, byl úplně o něčem jiném, jako by hrál jiný mančaft. Začali jsme být konkurenceschopní. Proto mě prohra na Žižkově mrzí, s asistentem Pepou Justem jsme si říkali, že máme na to soupeře trochu potrápit. Žižkov musím pochválit, hrál dobře a má skvělý mančaft. Naši hráči teď nastupují čtrnáctidenní dovolenou a pak je čeká třítýdenní tréninkový blok, ve kterém budou hrát i dva přáteláky, v jednom se utkají s Motorletem Praha a ve druhém doma s týmem Sedmihorek. Věřím tomu, že do další části soupeře nastavíme to, co je potřeba, jinak a dostaneme se do horních pater tabulky."