Na Střelnici je před startem nové sezony nebývale rušno. Před startem přípravy byl vyměněn realizační tým, nově tým povede místo Radoslava Látala Luboš Kozel. Nový kouč už během prvních dnů přípravy přivítal v kádru nebývalé množství posil, útočníka Puškáče, záložníky Polidara, Fortelného, Berana a obránce Cedidly. Změny se ale týkají i samotných fanoušků. Klub totiž přechází po vzoru jiných ligových týmů k ticketingové společnosti Enigoo. Chystá se vlastní mobilní aplikace, která bude sloužit nejen jako zdroj aktuálních klubových informací, ale poslouží právě i jako úložiště permanentky.

„Pro novou sezonu jsme se po letech rozhodli změnit dodavatele ticketingového systému a zjednodušit tak celkový proces nákupu jak na pokladně, tak zejména v online prostoru. Víme, že je to pro lidi nové, ale věříme v celkové zjednodušení nákupního procesu teď před sezonou, ale i během ligových zápasů. Teď stačí pět jednoduchých kroků a máte novou permici,“ řekl tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman. Ceny permanentek klub zachovat a dál se chystá co nejvíce zvýhodňovat fanoušky, kteří navštěvují zápasy pravidelně.

„Snažíme se být dostupnější a lákavější i pro mladší generace fanoušků, takže i v nastavení cen jsme se zaměřili také na studenty. Od nové sezony mají všichni studenti, nejen děti do 15 let, možnost získat permanentku za 800 korun. Stačí k tomu mít potvrzení o studiu nebo platnou kartu ISIC. Tedy například i studenti vysokých škol mohou chodit na Střelnici za výhodnějších podmínek,“ vysvětlil Bergman a přibližuje i chystanou mobilní aplikaci fanoušků FK Jablonec a pokračoval:

„S novým poskytovatelem prodejního systému finišujeme také mobilní aplikaci, která bude propojena s jedinečným Jabko ID, což je uživatelský účet věrnostního systému. Nejenže s aplikací bude mít fanoušek vše důležité po ruce přímo v mobilu, včetně permanentky, ale s věrnostním programem chceme fanoušky odměňovat za návštěvy stadionu, nákupy ve fanshopu, aktivitu v aplikaci atd. Výsledkem bodového hodnocení je pak sleva na permici na další soutěžní ročník. Zkrátka když lidi budou pravidelně chodit na zápasy, bude se to promítat do cen na další sezony,“ dodal jablonecký tiskový mluvčí s tím, že mobilní aplikace by měla být k dispozici před startem ligového ročníku.