Třetiligová rezerva libereckého Slovanu je díky čtvrté porážce v pátém utkání v tabulce ČFL s třemi body předposlední. Patnáctou pozici nevylepšila, neboť doma podlehla mladoboleslavskému béčku 1:2. Hosté rozhodli o své výhře ještě v prvním poločase, kdy vstřelili dvě branky, za domácí dal jediný gól Kazda, nicméně vyrovnávací branky se Slovan nedočkal.

„O lepší výsledek utkání jsme přišli hlavně zásluhou prvního poločasu, ve kterém jsme byli horším týmem,“ uvedl Petr Myslivec, trenér FC Slovan Liberec B.

Jeho mužstvo bylo do druhého dějství oživeno hned dvojitým střídáním. A bylo znát, že Slovan nabral čerstvé síly. „Boleslav byla rychlejší jak v pohybu, tak v přesnosti a kombinaci. V tom jsme na ně ztráceli. I když jsme paradoxně měli první šanci my, a to pěknou střelou Kazdy. Boleslav pak ale převzala iniciativu a my jsme byli proti nim příliš pasivní a pomalí. Ve druhém poločase se naše hra už zlepšila, myslím, že jsme z ní měli více. Hned v úvodu tam byla jasná šance Diameho. Brankář ránu zneškodnil jenom díky reflexnímu zákroku, kdy balon vykopl špičkou. Pak jsme se dostali na dostřel, kdy se po krásné akci dostal balon přes Kazdu k Diamemu. Ten byl následně faulován a pokutový kop jsme proměnili.“

„Dali jsme všechny síly do toho, abychom s výsledkem něco udělali. Měli jsme i šance, pološance, ale soupeř je bohužel stačil ubránit. Jak jsem řekl, o výsledku rozhodla hlavně naše nekvalita v prvním poločase,“ uvedl Myslivec, jehož tým se nyní utká s rezervou Teplic.

Velmi dobré utkání, chválil Čížek

V souboji dvou prvoligových rezerv vyhráli jablonečtí fotbalisté na hřišti Bohemians 1:0 a díky tříbodovému zisku se dál drží v popředí tabulky třetí ligy.

O vítězství Jablonce se postaral v Uhřiněvsi v závěru nedělní bitvy Kinčl, jehož střelu si srazil do sítě Jirsa.

„Odehráli jsme hodně dobré utkání. Povedlo se nám navázat na výkon v derby s Libercem. Soupeř nebyl jednoduchý, byl hodně běhavý a poctivě bránil. Hrálo se na těžkém terénu, hřiště bylo hodně pod vodou. Ale i přesto jsme se dostávali do kombinace a šance jsme si vytvářeli, bohužel jsme je neproměňovali. Nakonec jsme se dočkali v závěru utkání a zápas zvládli vítězně,“ uvedl po zápase pro klubový web asistent trenéra jabloneckého celku Tomáš Čížek.

První šanci si vytvořila Bohemka, když se důrazný Musil prosadil proti obránci a přihrávkou pod sebe našel Sochora, ovšem forvard pálil pouze do boční sítě.

Téměř z ničeho mohl udeřit po přestávce Jablonec. Proti noze totiž dostal míč Daníček, ale proti jeho ráně na přední tyč se skvěle vytáhl Valeš, který ji vyrazil.

Jablonecký tlak ale měl přeci jen měl vítězné vyvrcholení. Čerstvý Kinčl měl na šestnáctce čas připravit si míč ke střele, kterou zastavila až síť po tečování Jirsy a Jablonec vedl 1:0. Tento stav vydržel až do závěrečného hvizdu.

Jablonečtí tak prokázali dobrou formu, kterou hodlají potvrdit i v jednom ze šlágrů 6. kola ČFL, ve kterém se představí na hřišti Zbuzan. Tedy celku, který v Mol Cupu vyřadil ligový Liberec.