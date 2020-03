Tomáš Čížek byl u toho, když A tým Mšena postoupil z krajského přeboru do divize. A za svoji bohatou fotbalovou kariéru byl ještě u mnoha dalších důležitých fotbalových událostí.

Teď aktuálně působí jako vedoucí týmu FK Jablonec B a asistent trenéra Jaroslava Vodičky. I pro tento tým ale soutěž a společné tréninky skončily.

„Hráčům jsme nastavili individuální plány totožné s s těmi, které měli v zimní přestávce. Ta také trvala skoro měsíc a půl. Vrátili jsme se k tomuto bloku trénování, který mají v hlavě ještě ze zimy. Vědí, co mají dělat. V tom zatím žádný problém není. Formu musí udržet. Uvidíme, jak dlouho to bude ale trvat,“ popsal aktuální situaci u jablonecké rezervy Tomáš Čížek.

On i trenér ale počítají s tím, že se v nejbližší době situace nezmění. A proto hledají způsob, jak by měli nad hráči větší dohled.

„Budeme připravovat aplikaci, díky které bychom měli hráče víc pod kontrolou a věděli jsme, jestli a jak na sobě opravdu makají,“ uvedl vedoucí B týmu Jablonce.

Počítá ale s tím, že před oficiálním zahájením fotbalových soutěží budou mít hráči možnost se společně připravit, aby do prvního mistrovského utkání nastoupili v co nejlepší formě. „Přes zimu jsme toho natrénovali hodně. Tréninky byly náročné. Kluci si pořádně nabili baterky a byla by velká škoda, aby o takovou formu teď přišli,“ zdůraznil Tomáš Čížek.

On sám si fyzičku udržuje aktivní prací doma. „Dělám na baráku. Pustili jsme se do malování. Zabere to nejen čas, ale i pořádně fyzičku. Na čtení nebo něco podobného zatím moc času nebylo. Poslechnu si zprávy. Novinkou je, že teď dost sleduju ČT24, abych se dozvěděl, co je kolem koronaviru nového. Na tuto stanici jsem před tím vůbec nekoukal,“ popsal s úsměvem svoje aktuální aktivity úspěšný fotbalista.



Tomáš Čížek je odchovancem FK Pelikán Děčín, odkud ještě jako dorostenec přestoupil nejprve do FK Teplice, pak se vrátil zpět do FK Pelikán Děčín, ze kterého putoval do FK Baumit Jablonec. Na severu Čech také poprvé nakoukl do seniorského fotbalu, avšak záhy odešel hostovat do rodného Děčína.

Poté jeho kroky směřovaly do AC Sparta Praha.

Z ní se vydal do Ruska. Nejprve působil v FK Rubin Kazaň a dále hájil barvy FK Moskva, poté ještě zamířil na jih Ruska do Alanija Vladikavkaz.

V Alanii se nedohodl na prodloužení smlouvy a vrátil se zpět do Jablonce. V letech 2010–2012 měl angažmá v ruském FK Sibir Novosibirsk, poté se do týmu Jablonce opět vrátil. Teď předává své bohaté zkušenosti ostatním. A jak mu to čas dovolí, zapojí se aktivně do zápasu.