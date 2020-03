Jablonec n. N. - V prvním mistrovském zápase ČFL musel jablonecké rezervě pomoct i Tomáš Čížek. Do zápasu nastoupil také vykartovaný Kubista.

Chlumci rezerva odlehla | Foto: Dagmar Březinová

První utkání má za sebou rezerva FK Jablonec B.

Kvůli absenci několik hráčů musel do hry zasáhnout i zkušený Tomáš Čížek. A za B-tým hrál i v lize vykartovaný Kubista.

I tak Chlumec nad Cidlinou dokázal domácí porazit stejně jako na podzim 3:5.

VEDLI UŽ V 1. MINUTĚ

Přesto jarní premiéra nevyšla jabloneckým fotbalistům podle představ. O rázu utkání napověděla už úvodní minuta střetnutí, kdy se hosté ujali po nakopnutí a chytrém přelobování brankáře Rychtera Bastinem vedení.

Jablonecko trápily i na začátku března nepříjemné klimatické podmínky, mokrý a těžký sníh ztěžoval kombinaci a nesvědčil technickým hráčům. Přesto se našel hráč, jako například Černák, kterému se v zápase dařilo.

ČÍŽEK TO SROVNAL

Domácí neskládali zbraně a v 18. minutě se jim zásluhou nestárnoucího matadora Čížka povedlo vyrovnat na 1:1. Domácí měli i další tři dobré příležitosti, Breda ale neproměnil. Další zakončení Vodičkových svěřenců skončilo na tyči a při další výhodné střelecké pozici zamířili hráči v zelenočerných dresech vedle branky. Jablonečtí měli i další náznaky dobrých akcí ze stran, ale gólově se neurodilo. Naopak hosté šli ještě do poločasu znovu do vedení. Po rohovém kopu zůstal uprostřed malého vápna nekrytý Kopáč, který upravil na 1:2. Před odchodem do kabin mohl srovnat Černák, na zadní tyči ale nedokázal usměrnit míč do sítě.

TĚŽKO JE HODNOTIT

Chlumečtí v druhém dějství odskočili domácím a brankami Hynka a Bastina šli už do tříbrankového vedení. Nepříznivé a vysoké skóre pak korigoval v poslední půlhodině dvěma góly střídající Dočekal, který nakonec snížil jabloneckou porážku na 3:5.

Gólovou přestřelku v Břízkách hodnotil tentokrát Tomáš Čížek. „Těžko se mi to hodnotí, ale v druhé půli tři nakopnuté balony a byly z toho tři góly v naší síti. Je to o nějakém zajištění. Přitom sami jsme se na závěrečné dva góly Dočekalem strašně nadřeli,“ uvedl k zápasu střelec jedné z našich branek.

Jablonecká šnůra devíti výher z podzimu se zastavila hned v prvním jarním zápase prohrou s Chlumcem.

V příštím kole cestuje jablonecký B tým na hřiště soupeře do Ústí nad Orlicí, kde se body vyhrávají velmi těžko.