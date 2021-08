V deštivém počasí nastoupili jablonečtí fotbalisté do prvního mistrovského utkání ČFL. A nastoupili s hráči, kteří neměli zápasové vytížení v sobotním ligovém klání v Boleslavi – Vajner, Holík, Vaníček i Čvančara odehráli většinu zápasu.

VEDLI UŽ VE 2. MINUTĚ

Do vedení šli Jablonečtí hned z první vážné situace už ve druhé minutě zápasu. Z levé strany hřiště poslal do vápna domácích výborný centr kapitán Skuhravý a Werani hlavou k tyči nezadržitelně skoroval.Pak musel předvést svůj um jablonecký brankář Vajner. Ten si nejdříve poradils nájezdem útočníka domácích a brzy poté u tyče vyrazil i pěkné zakončení z voleje. Na opačné straně hřiště mohl po Holíkové přízemní pobídce vápnem navýšit naše vedení Rozkovec, ale v rozhodující moment mu nevyšel na zadní tyči dobře krok k zakončení.

DOMÁCÍ SROVNALI

Po půlhodině hry se Chlumci povedlo srovnat, do vápna poslal dobrý balon Bastin, napoprvé ještě Vajner míč stačil vyrazit, domácí pak ale dokázali míč znovu centrem vrátit do vápna a neobsazený Labík hlavičkou o zem pod břevno srovnal na 1:1.V závěru půle těsně minul branku Chlumce technickým obstřelem Rozkovec, domácí odpověděli nebezpečnou střelou z otočky. Ránu kapitána Bastina bravurně vyboxoval Vajner.

ÚTOKY HOSTŮ PŘEŽILI

V druhém poločase mohli jít do vedení znovu Jablonečtí. Rohový kop Daníčka totiž přizvedl Skuhravý k Čvančarovi, který zády k brance hlavičkoval do břevna. Čtvrt hodiny před koncem vykopli zakončení Čvančary domácí z branky a následný technický pokus Daníčka minul cíl o decimetry.

TROCHU PAK POLEVILI

Remízový zápas hodnotil za jablonecký tým asistent hlavního kouče Tomáš Čížek. „Věděli jsme, že nás zde čeká těžké utkání, předchozí dva zápasy jsme prohráli. Začátek jsme měli dobrý a šli jsme rychle do vedení. Ale pak jsme od toho trochu ustoupili, domácí vyrovnali a podržel nás i brankář Vajner. Také v druhém poločase měly oba týmy šance, my možná trochu víc. Výhra by byla lepší, ale i remízu bereme,“ dodal k zápasu.

První mistrovské utkání ČFL 2021/2022 na domácí půdě hraje Jablonec v sobotu 7. srpna od 10,15 hodin.

FK Jablonec B – Jiskra Ústí nad Orlicí

Chlumec n. C. – Jablonec B 1:1 (1:1)

Branky: 33. Labík – 2. Werani. R.: Mudra. ŽK: 2:2, 300 diváků. Jablonec B: Vajner – Holík (75. Štěpánek), Vošahlík, Koblížek, Skuhravý – Werani (65. Diviš), Munzar, Rozkovec, Vaníček (75. Kinčl) – Daníček, Čvančara (75. Torfiq)

FK Jablonec B – Jiskra Ústí nad Orlicí, stadion Břízky, 7.8. od 10,15 hodin (první mistrovské utkání ČFL 2021/2022)