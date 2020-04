„Hned, jak byly tréninky zastavené, jsme dostali individuální plány. A věřím, že jsme je všichni dodržovali.“

Jak jste podle takového plánu trénovali?

Dostali jsme různé cviky na posilování, běh, míčové sporty, třeba tenis, ten už je možné hrát. David Skuhravý nám připravuje úkoly a zadává prvky a série, co a jak máme cvičit.

Je náročné po práci ještě dodržovat tréninkový plán?

Jsem zaměstnaný v liberecké firmě Trumf a pracuji jako vedoucí logistiky. Jezdím na sedmou a přijíždím po čtvrté hodině. Přiznám se, že když přijedu z práce, tak se trochu musím přemlouvat. Ale co je třeba, to splním. A myslím, že stejně jsou na tom i ostatní a dodržují plány tak, jak máme.

Pozná se až se sejdete, že někdo neplnil poctivě to, co mu určoval tento plán?

No, pokud někdo ošidí třeba jeden dva běhy, tak se to asi nepozná. Přece jen už každý nějakou tu fyzičku máme. Ale jinak určitě každý z nás plnil, co měl.

Chyběly vám společné tréninky a příprava s týmem?

Ani nevíte, jak. A myslím, že jsem nebyl sám. Už se těším, až začneme naplno. Sám běhat po lese je sice hezké, ale nemá to v sobě ten adrenalin. A naše skvělá parta, tak ta mi hodně chyběla.

Jak vůbec odstartovala vaše fotbalová kariéra?

Narodil jsem se v Rakousku. K fotbalu mě přivedl táta hodně brzy, myslím, že to bylo už ve čtyřech letech. Začínal jsem v místní vesnici, kde jsem vyrůstal až do dvanácti let. Pak jsme se vrátili do Česka a ve dvanácti jsem začal hrát v FK Jablonec. Začínal jsem od C žáků, přes dorost, B chlapy a také jsem rok trénoval s áčkem. Pak jsem odešel na roční hostování do Varnsdorfu. Tam jsem asi zaujal, tak jsem tam přestoupil a hrál tam další čtyři roky.

Jste doslova ten vzorový odchovanec Jablonce…

Ano, dá se to tak říct.

Pak ale také přišla šance hrát první ligu…

Ano, po Varnsdorfu jsem dostal šanci v Jihlavě. Neváhal jsem a šel. Tam jsem podepsal smlouvu jako volný hráč na tři roky. Po roce jsem ji ale zase rozvázal, protože mě to tam nenaplňovalo, hlavně jsem si moc nezahrál a sedět na střídačce, to jsem nechtěl. Ale zažil jsem si atmosféru první ligy a zkušenosti jsem tím určitě také získal.

Je to velký rozdíl hrát za A nebo B tým?

Tak to určitě ano, liga je přece jen jiný level, hlavně v rychlosti a taky v chytrosti. Je to určitě znát.

Co bylo po Jihlavě?

Vrátil jsem se a šel do Mšena, hrál jsem za áčko divizi. Měli jsme jasný úkol a cíl, vyhrát divizi a vykopat třetí ligu. A to se povedlo. A od loňského roku jsem dostal příležitost v jabloneckém béčku.

A co kdyby přišla nabídka z Německa, přijal byste ji?

Asi ani ne. O tom jsem sice přemýšlel, ale nijak víc jsem se tím nezabýval. Mně se tady líbí, jsem rád, že to mám k fotbalu blízko. A už chci myslet i na trochu jiné věci. Dělám ještě pro jednu německou firmu překladatele, takže se nenudím a jsem rád, že mi na fotbal čas zbývá. Navíc většinu kluků v týmu znám odmala a máme prima partu. Do Rakouska, kde mám ještě pár kamarádů, jezdím rád, ale jinak se cítím být Jablonečák.

Má hráč jablonecké rezervy šanci dostat se do A týmu?

To nedovedu odhadnout. My se snažíme vždycky podat co nejlepší výkon. A jestli dostaneme šanci, to už záleží na jiných lidech. Cesta asi do áčka takhle bude.

A čekáte ještě na takovou příležitost v první lize?

Já bych ji už asi přenechal těm mladším. Je mi osmadvacet a přál bych to mladším, aby se v áčku prosadili. Na rodinu ještě nepomýšlím, ale mám nějaké pracovní plány. Každý fotbalista jednou skončí. A pak je důležité, aby měl práci.

Na jakém postu hrajete? Většinou jste právě tam, kde je to nejvíc potřeba.

Hraji střed zálohy. To jsem hrál vždycky, byl jsem takový tvořič hry, mozek týmu. Každý na hřišti má svoji roli. A mně připadla právě tato.

Jak vidíte pokračování ligy?

Já si myslím, že by se měla dohrát, i když by třeba letos trvala déle.

A jak skončí FK Jablonec?

Věřím, že se prokopají zase do evropských pohárů.