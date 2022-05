O osudu duelu, ve kterém potřeboval Slovan uspět, rozhodla trefa Ladislava Martana ve 20. minutě. Domácí se po změně stran snažili alespoň vyrovnat, nedokázali se však gólově prosadit. Liberec nevyhrál už osm zápasů v řadě.

„Z našeho pohledu je to proti jednomu z lídrů tabulky krutá porážka. Hráli jsme v mladé sestavě a kluci se s tím popasovali dobře. Škoda, že jsme z první šance soupeře inkasovali, naopak pro nás je vstřelit gól neskutečný problém. Měli jsme čtyři pět šancí, David Vyčítal dokonce střílel už do prázdné branky, ale trefil bránícího hráče. Jak se říká: Na nás stačí kýchnout a už máme rýmu,“ uvedl liberecký trenér Petr Myslivec.

„Velký rozdíl mezi námi a našimi soupeři je v efektivitě proměňování šancí, poté v triviálních ztrátách míče a chybách směrem do defenzivy. To nás v každém zápase trestá a sráží,“ řekl liberecký trenér Petr Myslivec, jehož tým bude až do konce sezony bojovat o třetiligovou záchranu.

„Byl to tvrdý boj, neboť oba týmy měly motivaci. Liberec B usiluje o záchranu, naše mužstvo o postavení v popředí tabulky. Hrál se svižný fotbal, nám pomohla individuální akce Ládi Martana, která se ukázala jako rozhodující, a tak jsme vytěžili tři body. Jako hlavní atribut bych viděl soudržnost a bojovnost našeho mužstva, odolali jsme i tlaku domácích, kteří si chvílemi vypracovali územní převahu,“ hodnotil duel kouč Vítězů Josef Petřík starší.

FK Jablonec B – SK Zápy 0:0 (0:0)

Bod za bezbrankovou remízu berou jablonečtí fotbalisté v domácím utkání s vedoucími Zápy. V souboji prvního s druhým sice branka nepadla, ale Vodičkův tým dohrával větší část druhého poločasu bez vyloučeného Rozkovce.

„Jemu za tuto sezonu nemůžu vyčítat nic, natož tu dnešní červenou. Je to takový frajer, že šel dneska do zápasu s opíchnutým kolenem i kotníkem. Před ním jako před hráčem smekám. Dnes nemám k naší hře výhrady. Z naší strany to bylo dobré utkání, ale vždycky je to i o tom, co vám soupeř dovolí. Dostali jsme se do deseti, bylo to těžké a naše hra odešla někam jinam. Ale bod proti dobrému soupeři bereme. Jsem spokojený i vůči stavu, v jakém jsme. Máme dost zraněných hráčů, ale nechci brečet. Řekl bych asi něco, co by nebylo dobré. Každý má své problémy a my je máme taky. Jsem spokojený s tím, co jsme dnes předvedli a kluky za to pochválím,“ pravil po zápase jablonecký kouč Vodička. Příští týden jeho svěřenci poměří síly ve venkovním utkání s Pardubicemi B.

Teplice B – Dukla Praha B 2:1 (0:0)

Teplická rezerva na domácím trávníku ukořistila všechny tři body za výhru nad béčkem Dukly. Střelci se začali prosazovat až po změně stran. Za Teplice v 60. minutě Vojtěch Pokorný a v 82. minutě Jakub Hora. Minutu před koncem si domácí dali vlastní branku (Chaloupek). Tepličtí jsou ve třetí nejvyšší soutěži na osmém fleku.

Brozany – Zbuzany 2:2 (1:0)

Na hřišti v Brozanech se začaly dít věci až po obrátce stran. Do té doby domácí vedli 1:0 po trefě Šupa, který v jedenácté minutě proměnil penaltu. Zbuzany ale nesložily zbraně a vyrovnat se jim pořadilo v 66. minutě díky Hamplovi, který svou střelu poslal do dolního růžku Švejdovy branky. Ale pak přišla pro hosty kritická situace. V 68. minutě došlo k faulu u postranní čáry a následné strkanici. Červenou kartu dostal Oghenekaro Graham Etemike a Brozany v 88. minutě zvýšily opět penaltou a Šupem na 2:1. Jenže pak přišel kolap domácí defenzivy a hosté neuvěřitelně v šesté minutě nastavení srovnali v oslabení Poučkem.