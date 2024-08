Po špatně zahraném rohu domácími vyrazila do rychlého protiútoku dvojice Kopic s Vydrou a v situaci, řečeno hokejovou mluvou, „dva na nula“ druhý jmenovaný překonal domácího gólmana Hanuše. Jenže jásot se ukázal jako předčasný. Po zásahu VARu rozhodčí branku pro ofsajd neuznal! Poté se začalo odvíjet fotbalové drama, v němž domácí favorita do vážnějších akcí nepouštěli a sami se snažili o překonání jeho obrany.

S přibývajícím časem přibylo tvrdých zákroků a padlo několik žlutých karet. Do hry se vkrádala nepřesnost a mnohdy oba týmy řešily situace vysokými odkopy. Pravé drama a útok na nervové soustavy domácích a jejich fanoušků přinesla 84. minuta. To od rohového praporku centroval domácí Aleque, ve skrumáži před brankou byl nejvýše Martinec a poslal hlavou balon za záda brankáře hostí. Velké nadšení hráčů i fanoušků však rychle vzalo za své! Do hry podruhé v zápase vstoupil VAR a branka opět nebyla pro ruku Martince uznána! A když v nastaveném čase hostující brankář Tvrdoň s velkou námahou vyrazil hlavičku Nardiniho, která mířila k pravé tyči jeho branky, skončil zápas zaslouženou remízou.

Viktoria poprvé ztratila v této sezoně body, což mrzelo jejich kouče Miroslava Koubka. „Nemůžu být spokojený. První půli jsme odehráli dobře. Byly jsme lepší a měli víc Byly jsme lepší a měli víc finálních příležitostí, ale celé to je o kvalitě v závěru zakončení. Možná nám tam chybělo více důrazu a štěstí. VAR nám odvolal branku, asi jsme si to tam u toho ofsajdu měli více pohlídat. Rozhodně si myslím, že jsme z první půle měli vytěžit alespoň jednu branku. Druhá půle už byla vyrovnaná a každý chvilku tahal pilku. Nový hráči ještě zřejmě nejsou tak adaptovaní do našeho mužstva. Ztratili jsme tím nějakou stabilitu a Jablonec začal vystrkovat čím dál víc růžky. Nakonec můžeme být rádi, že to skončilo remízou. Nakonec je to bod z venku, z horké půdy Jablonce, který udělal pod vedením nového kouče velký pokrok. Bodu odsud si můžeme vážit,“ dodal kouč Viktorie.

Jablonecký kouč Luboš Kozel byl i s bodem nakonec spokojený. „Před zápasem bych takový výsledek asi bral. Teď je to ale trochu zklamání, protože jsme ke konci vstřelili gól, který, bohužel, neplatil. Náš výkon v první půli byl sice snaživej, ale bez kvality nahoře. Nejnebezpečnější náš hráč byl vlastně Kuba Martinec, který tam skvěle vystřelil a brankář mu to vytáhl. Už jsem to viděl v síti. Našemu výkonu pomohli střídající hráči. Nestál proti nám vůbec lehký soupeř, Plzeň byla taky nebezpečná, zejména když měl balon Šulc. I my jsme měli šanci dát gól. Hlavně za druhý poločas jsme spokojení s výkonem a ochotou hráčů pracovat. Ve výsledku je to asi zasloužená remíza. Možná by tomu více slušel výsledek třeba 2:2, ale gólmani se dnes předvedli dobře,“ konstatoval kouč Jablonce, podle kterého se mužstvo přebudovává.

„Řekl bych, že nějaká změna herního stylu tam už vidět je. V poli se snažíme víc hrát fotbal. Ale chybí nám kvalita nahoře, tak to trochu lepíme a jsme limitováni zraněními. Ale taky jsme ve třech zápasech obdrželi jen jeden gól, což není špatné,“ těšilo jabloneckého trenéra.

FK Jablonec : FC Viktoria Plzeň 0 : 0

FK Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški (C), Martinec – Čanturišvili, Nebyla (72. Kanakimana), Beran, Polidar – Fortelný (72. Nardini), Alégué (90. D. Souček) – Schánělec (49. Hollý).

FC Viktoria Plzeň: Tvrdoň – Dweh, Hranáč, Jemelka – Kopic, Kalvach (C), Červ, M. Havel – Šulc (86. Ricardinho) – M. Vydra (71. Slončík), Vašulín (55. Metsoko).

Diváci: 3 511