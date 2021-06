„Je to pro mě výzva a bude to něco nového. Budu se snažit pomáhat mladším klukům, aby se prosadili dál do áčka nebo alespoň do druhé ligy. Po konci na Žižkově se mi ozval Adam Pelta s trenérem Vodičkou, že mě chtějí do týmu. Váhal jsem, protože tím defacto končím s profesionálním fotbalem, ale nakonec jsem to přijal, protože do budoucna je to dobrá věc,“ říká Diviš, který má v české lize na kontě bezmála 150 startů a v nedávno skončeném ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY byl třetím nejlepším střelcem soutěže s deseti góly.

Kromě působení v B týmu v ČFL se také Diviš zapojí do trénování mládeže. Aktuálně má B licenci a připravuje se na studium vyšších licencí. „Na trénování dětí se těším. Je to něco nového a snad mi to půjde dobře. Budu se snažit učit od trenérů v týmech akademie. Chci v trénování pokračovat, čeká mě kurz Víti Schlesingera ohledně trénování, kde se dozvím další věci o regeneraci, mentální přípravě a stravě. Chtěl bych se v trénování dál posouvat, je to dlouhá cesta a doufám, že mi to vyjde,“ říká Jaroslav Diviš. „Právě jeho angažmá je pokračováním naší klubové koncepce, kterou jsme si nastolili. Chceme přivádět do klubu hráče a trenéry, kteří jsou spojení s regionem, žijí tady a mají co předat mladší generaci. Začalo to Honzou Vošahlíkem a dalším na řadě je teď Jarda Diviš,“ řekl manažer týmu Adam Pelta.

Jaroslav Diviš se narodil 9. července 1986 v Hustopečích. Ofenzivně laděný krajní záložník, který hraje hlavně na pravé straně, začínal s fotbalem v klubu 1.FC Slovácko. Tam si prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V týmu z Uherského Hradiště si odbyl také svou premiéru v nejvyšší soutěži. 28. května 2007 nastoupil na šest minut na Střelnici proti Jablonci, kdy jablonecký tým vyhrál 3:1 v dramatickém závěru zápasu.

Pak hrál divizi za Hlavici a druhou ligu za Vítkovice, následně přestoupil do Slovanu Liberec. Odtud pak hostoval ve slovenském klubu FK Senica, kam později přestoupil. Po necelých třech letech na Slovensku se vrátil domů na Slovácko v 2014. Po úspěšných sezónách na Slovácku přestoupil do Jablonce. Záložník Jaroslav Diviš odehrál v dresu Jablonce 24 zápasů, ve kterých vstřelil jeden gól.

Těžko se dá zapomenout na jeho parádní trefu do sítě Liberce ve vítězném derby na Střelnici, které jsme vyhráli 2:0. V 86. minutě zvyšoval střelou z pětadvaceti metrů na 2:0. V létě 2018 přestoupil do Mladé Boleslavi, hrál pak ještě na Slovácku a uplynulou sezónu strávil v druholigovém Žižkově. Teď se bude podílet na přípravě mladých hráčů v B týmu Jablonce a naskočí do nové trenérské role v žákovských kategoriích