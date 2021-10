Jablonecká rezerva si pro tři body vyjela na hřiště soupeře, kterým byl SK Zápy. Fotbalisté Přepeř potvrdili roli favorita, když doma porazili rezervu libereckého Slovanu.

jablonecká rezerva - ilustrační | Foto: Josef Březina

Utkání se zlomilo za stavu 1:1, když se během tří minut dvakrát prosadil domácí Hadaščok. V 72. minutě pak přišly dvě červené karty, pod sprchy šel domácí Tvaroha liberecký Lehoczki. „O výsledku rozhodly zejména standardní situace. Soupeř dal ze tří branek rovnou dvě právě z nich. Úvod duelu ovlivnilo nucené střídání Ondry Valenty, který si po souboj s domácím stoperem zlomil klíční kost. Chvilku jsme se hledali, načež jsme inkasovali úvodní branku. Dokázali jsme rychle reagovat akcí Vyčítala a do konce poločasu jsme hráli s Přepeři vyrovnanou partii. Dokázali jsme s lídrem soutěže držet krok, do druhé půle na nás domácí trochu víc nalezli. Hůř jsme se s tím vyrovnávali a nedokázali jsme se dlouhodobě udržet na útočné polovině. I přesto jsme se dostali do velké šance, kterou však neproměnil Vyčítal a z následného protiútoku jsme dostali šanci branku na 1:2. O výsledku bylo rozhodnuto za dvě minuty, kdy jsme obdrželi po další standardní situaci gól na 1:3. Konec utkání byl trochu hektický, na obou stranách padly červené karty po osobním strkání a nesportovní hře. Do většího tlaku jsme se už nedostali, a proto zápas skončil tak, jak skončil,“ hodnotil utkání Petr Myslivec, kouč Slovanu Liberec B.