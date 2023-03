"V prvním poločase jsme plnili to, co jsme si řekli po té facce od Varnsdorfu. Neříkám, že to byl fotbal jako Barcelona, ale hráli jsme to, co jsme chtěli, a neslo to své ovoce. Bohužel ve druhé půli jsme předvedli hrubé individuální chyby, které já osobně vůbec nechápu, jak mohou hráči, kteří chtějí hrát ČFL, udělat," kroutil hlavou zklamaný Tesařík.

"A pak je to zase o tom, že prohráváme 0:1, najednou je všechno špatně, chaos, nikdo nebrání. Jablonec mohl těch branek dát mnohem víc," pokračoval úžas domácího kouče.

Ten se musel znovu obejít bez několika klíčových hráčů, zejména obrana bez dirigenta Čítka hořela. "Krom něj chybí i Vobecký, další hráči nám chyběli v ofenzivě. Je to pořád dokola, nechci se na to vymlouvat, ale bez nějakých pěti hráčů základu je to těžké. Mladí vedle těch zkušených rostou, ale když chybí, naše hra neskutečně padá dolů," krčil rameny Tesařík.

Fotbal, ČFL skupina B, 16. kolo:

FK Ústí nad Labem - FK Jablonec B 0:4 (0:0)

Branky: 46. Diviš, 52. Podzimek, 58. Heidenreich, 81. Rozkovec

Rozhodčí: Hoch. ŽK: 2:0. Diváci: 200.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Mayerhofer (55. Kalenjuk), Hudec, Jiránek (C), Zaspal (74. Zárybnický), Škoda, D. Černý, Uličný, Kolařík (74. Život), O. Černý, Klimt (64. Jungmann).

FK Jablonec B: Richter – Konda, Vošahlík (C), Heidenreich, Diviš, Gaši (90. Stibor), Rozkovec, Ritter (75. Werani), Breda (85. Linhart), Velich (90. Karban), Podzimek (90. Kinčl).