A kdyby po patnácti minutách Jablonečtí vedli o tři branky, nikdo z přítomných by se nedivil. Šance z kategorie tutových na to totiž byly! Jenže chyběla přesná koncovka a i hostující gólman předvedl několik výborných zákroků. Skalní fandové, a bylo jich dost, tak museli na první branku čekat do 34. minuty, kdy skóre otevřel Nebyla. A tato branka otevřela domácím cestu. Ti pak ještě do konce první části přidali další dva góly, když se trefil Aleque a podruhé Nebyla.

Do druhého poločasu provedli oba trenéři řadu změn, obraz hry se trochu změnil, když pokleslo tempo, ale stále se více hrálo před brankou Sparty. Jen ty fanoušky očekávané branky nepřicházely. O změnu se postaral až v 72. minutě Puškáč. Na jeho branku odpověděli o pár minut později po rychlém výpadu hosté, střílel Šiler. Na tribunami požadované „bůro“ však již nedošlo a skóre se nezměnilo.

Domácí tak jasně zvítězili, šlo však spíše o posílení sebevědomí než opravdový zátěžový test, protože soupeř prostě na domácí nestačil. A tak zůstala i otázka často na tribunách omýlaná, bez odpovědi. “Jaká vlastně bude ta zahajovací sestava za týden proti Boleslavi?

Trenér Luboš Kozel byl po zápase spokojený. „Jsem spokojený hlavně s prvním poločasem. Soupeř měl jednu šanci, my asi pět šest. Ještě jsem šli dvakrát sami na bránu. Dali jsme tři branky a s tím určitě spokojeni být můžeme. Druhá půle už neměla logicky takovou úroveň ani tempo. Nějaké věci ke zlepšení tam určitě byly. Máme některé hráče, kteří nebyli stoprocentně zdraví, u nich jsme nechtěli riskovat. Ti, kteří nebyli stoprocentní, tak dnes nehráli a měli individuální program. To důležité přijde až příští týden proti Mladé Boleslavi,“ konstatoval jablonecký trenér.

FK Jablonec : AC Sparta Praha B 4 : 1 (3 : 0)

Branky: 34. Nebyla, 39. Alegue, 45+2. Nebyla, 72. Puškáč – 75. Šiler

FK Jablonec: Hanuš (46. Fendrich) – Martinec, Tekijaški, Souček (60. Slávik) – Cedidla, Nebyla, Beran (60. Fortelný), Hollý (46. Nardini), Tchanturishvili (60. Velich) – Schánělec (60. Puškáč), Alegue (60. Kanakimana)