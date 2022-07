Byly i jiné možnosti?

Ano, mohl jsem pokračovat v Jičíně, ale nakonec rozhodla mimo jiné dojezdová vzdálenost.

Houška vystřídá Petříka. Přepeře předvedly letní trenérskou rošádu

Jste z Jablonce nad Nisou, tak do Přepeř to není tak daleko…Sice neřídím, ale je to kousek. Dojíždění do Jičína mě naopak dost limitovalo.

Co si od angažmá v ambiciózním klubu FK Přepeře slibujete?

Já si od angažmá slibuji jediné, že se budu bavit fotbalem, který bude bavit i hráče a fanoušky.

Máte za sebou deset dní přípravy, co jste stihl za tu krátkou dobu od 9. července poznat?

Když to vezmu směrem k mužstvu, tak přebírám kvalitní hráče. Vím, že jsou dobří i charakterově, nějaké informace jsem si zjistil, nějaké získávám. Na novou výzvu se těším. V Přepeřích jsou ambice, doufám, že se nám bude dařit a že odhodlání budou mít i hráči.

Dostal jste konkrétní úkol od vedení klubu?

Ne, ne. Opakuji. Jsem v ambiciózním týmu. Je jasné, že pokud se bude dařit a přijdou výsledky, bude vše v pořádku. Pokud se dařit nebude, jde to ve fotbale rychle. To znáte, tak je to všude.

Smlouvu máte na rok?

To pro mě není důležité. Chci si tu štaci tady užít, byl bych rád, kdyby se kluci zlepšovali, bavilo to je i diváky a všechno mělo nějaký smysl.

Jak jste spokojen s kádrem?

Zatím si kádr analyzuji, viděl jsem ho několikrát hrát na konci minulé sezony a kvalitu jsem tam viděl. Navážu na kvalitní práci předchůdce Josefa Petříka. Tým přebírám v dobrém stavu.

Došlo v kádru ke změnám a dojde ještě?

Pět kluků skončilo, pět je tu nových. Budeme mít k dispozici zajímavý mix mladých a zkušených hráčů. Ten kádr jsme oživili, má perspektivu a může se zlepšovat. Snad se někam posuneme.

Máte za sebou první přípravný zápas, Kosmonosy jste porazili o víkendu 3:1. Jste s dosavadní letní přípravou spokojen?

Jediný trošku problém je, že je příprava krátká a moc času není. V tom vidím určitý handicap. Přesto se pokusíme všechno zvládnout a já věřím, že i zvládneme.