Rezervním týmům prvoligistů se v 9. kole nedařilo. Přepeře v 9. kole ČFL vyhrály v Chlumci nad Cidlinou 3:2, rezerva libereckého Slovanu uhrála doma s Živanicemi bezbrankovou remízu a jablonecká rezerva odešla bez bodů.

Prohra jablonecké rezervy | Foto: Josef Březina

V souboji tabulkových sousedů uspěly 3:1 Brozany. „Soupeř byl fotbalový a zkušený, ale měli jsme si s tím poradit. Nehráli jsme dobře. Když už snížíme na 1:2, tak si necháme dát třetí branku z penalty. Když vidím hrát třeba Munzara, tak jemu nemůžu říct ani půl slova. Ale některé individuální výkony byly špatné. Byli jsme naivní, střídající hráči to měli oživit, ale já jsem oživení neviděl. Vypadli nám stopeři, a to je problém. Nemáme to kým nahradit,“ řekl po zápase jablonecký trenér Jaroslav Vodička.Ani asistent trenéra jabloneckého týmu Adam Pelta nebyl spokojený. „Jsem zklamaný. Zpočátku jsme byli trochu nervózní a nevěděli jsme, co a jak, protože chybělo několik klíčových hráčů, taky dva stopeři. Soupeř přijel posílený o několik kvalitních hráčů, například Jindráček, který hrál ještě před několika týdny v Příbrami ligu. Ten byl také, podle mne, nejlepší hráč na hřišti. Soupeř nás přehrával zkušeností a pílí. My jsme se s tím zpočátku nedokázali vyrovnat. Za mne to tentokrát byla zasloužilá prohra. Zklamali mne naši nejlepší hráči, kteří se zatím sami hledají.“