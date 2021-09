Nula a zase nula. Třetí nejvyšší soutěž byla z pohledu našich okresních zástupců o uplynulém víkendu velmi smutná. Vedoucí Jablonec B doma poprvé prohrál, když podlehl Mladé Boleslavi B 1:2 a spadl na druhé místo v tabulce. Rezerva libereckého Slovanu se nadále trápí. Doma podlehla Brozanům 0:1 a zůstává na posledním místě tabulky. Ve vyrovnaném utkání ČFL ztratili jablonečtí fotbalisté na domácím trávníku všechny body. V hektickém závěru se jim sice podařilo vyrovnat, Boleslav ale v 88. minutě skórovala a odvezla tři body.

Manažer týmu Adam Pelta k utkání řekl: „Neproměňujeme šance. Jednotlivci dělají hrubé chyby. To jsou hlavní dva důvody naší prohry. Rozhodlo vyloučení Vošahlíka. Minutu před ním jsme vyrovnali. Ale celou první půli jsme nehráli dobře. Museli jsme změnit systém. Ale nepovedlo se nám to. Tak trenér přistoupil ke střídání. Tím jsme se dostali do velmi dobrého tlaku. Druhou půli jsme hráli fantasticky, stále jsme na soupeře tlačili. Mohli jsme dát čtyři, pět gólů. Ale nedali jsme. A to byla velká škoda.A když jsme konečněv 78. minutě vyrovnali, tak udělal Vošahlík takový likvidační, nepříjemný skluz, za který vyfasoval červenou kartu. Šli jsme do deseti. Zkoušeli jsme to ještě otočit. Ale v deseti jsme pak ještě udělali jednu chybu, ze které jsme dostali poslední, rozhodující gól. Ze druhé půli jsme nic nevytěžili, i když jsme měli ohromný tlak. Ale věřím, že máme dobrý tým a příště bude líp.“

Jablonec B – Ml. Boleslav B 1:2 (0:1)



Branky : Ali – Abubakar – Jirásek, Pech. R: Hlaváček. ŽK: 0:2. ČK: Vošahlík – Pech, 250 diváků.

Jablonec B: Vajner – Koblížek, Rozkovec, Diviš, Čvančara (76. Kinčl), Vošahlík, Čermák, Ali – Abubakar, Daníček (80. Skuhravý), Haitl (46. Munzar), Nykrín (76. Werani).