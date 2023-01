Benjamin Vomáčka, trenér FK Jablonec B

„Pro nás to byla hodně dobrá prověrka na začátku přípravného období. Slavie je kvalitní mančaft a potěšilo mne, že všichni naši hráči podali dobrý výkon. Soupeři jsme se herně vyrovnali. Byly úseky, kdy jsme hodně tlačili a Slavii jsme dost zlobili. Hráli jsme to, co chceme hrát a co budeme chtít hrát v mistrovských zápasech. To si kluci dnes vyzkoušeli a zjistili, že to jde i proti tak silnému soupeři, jako Slavie je. Chtěl jsem, aby hráli všichni. Do prvního poločasu nastoupili i dorostenci Karban, Gaši, Werani a Nykrín. Do zápasu by od začátku zasáhl také Kubín, ale ten je na soustředění s A týmem. V průběhu zápasu se zapojil také dorostenec Kubát. Hráli ti mladí kluci, kteří si to zasloužili, v tréninku makali a šlapou dobře. A musím říct, že podali dobrý výkon. Bude na nich, jak se s tím poperou dál, jestli zapadnou nebo nezapadnou. Nakročeno mají ale dobře. A někteří se mi líbili hodně, hlavně Nykrín, Gaši a Karban zahráli výborný zápas. Od pondělí (9.1.) jsme zahájili společnou přípravu. Kluci měli už týden před tím individuální plány. Byl to první, rozjížděcí týden, hráči něco naběhali, pár přehrad to bylo. A ještě bude. Ale nebylo to zase až tak drastické. Někteří si sice trochu stěžovali, že je bolely nohy, ale to k tomu patří. Fotbal je hlavně o běhání. Kdo nemá naběháno, může být sebelepší fotbalista a není mu to nic platné. Další týden na to navážeme. Jdeme do přátelských zápasů z plné plné přípravy. Kluci už vědí, že to bude bolet. S tím si musí poradit. Příprava taková je. Když budou dodržovat to, co si řekneme a budou plnit taktické věci, tak to bude v pořádku. Chceme, aby šli výkonnostně nahoru, aby se prosadili ve velkém fotbale. Běhat se musí. Sám jsem patřil mezi fotbalisty, kterým běhání nevadilo. Nebyl jsem ani Maradona, ani Messi. U mne to bylo o poctivé práci. A pamatuji, že toho běhání, když jsem byl mladší a hrál jsem, bylo ještě víc, než mají kluci teď. Trénovalo se trochu jinak, nehrál se tak dynamický fotbal, jako teď. A běhání k fotbalu patří i v dnešní době. Bez toho hrát fotbal nejde.“

Dalším soupeřem jabloneckého béčka bude v sobotu 21. ledna tým Bohemians Praha. Utkání se hraje na hřišti v Břízkách od 11 hodin.

„Na soupeře v přípravných zápasech se nijak extra nechystáme. Bohemians je ještě o level vyšší soupeř, než které máme dál v přípravě. Tím ale nechci nikoho podceňovat. Bohemians vede druhou skupinu ČFL. Bude to určitě kvalitní soupeř. Speciálně se na něj ale připravovat nebudeme. Soustředíme se hlavně sami na sebe. Do zápasu půjdeme z přípravy. Potřebujeme se hlavně dobře připravit na sezónu, abychom hráli to, co chceme a to dál zkvalitňovali a prohlubovali. Uděláme všechno pro to, abychom třetí ligu pro Jablonec zachránili. To je náš hlavní cíl. A budeme rádi, když se nám to podaří co nejdříve. A druhým naším cílem do nové sezóny je zapojit hodně mladých hráčů z naší fotbalové akademie.“