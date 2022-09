Trenér Jablonce Dzimis Bekakis: „Jsem rád, že to konečně vyšlo. Už byly naše výsledky ubíjející pro mě i pro kluky. Jednoduchý zápas, jak to vypadá výsledkově, to určitě nebyl. Pomohli nám kluci z A mužstva, ti hráli dobře a naši taky. Byli zodpovědní, chodili dozadu, i když soupeř tam taky hrozil. Soupeř měl taky dvě, tři šance, ale náš gólman v bráně je vychytal, nic jim neprošlo. Důležité bylo, že jsme vedli 1:0 a v závěru prvního poločasu jsme přidali ještě dva góly. Stav poločasu 3:0 byl pro nás hodně důležitý. Ve druhém poločase jsme ještě měli pokračovat v tom, co jsme předváděli v první půli, ale začátek druhého poločasu se nám nepovedl podle našich představ. Pak jsme ale ještě přidali čtvrtou branku a ta rozhodla. Musím všechny kluky dnes pochválit. Z áčka nám pomohli Patrák, Souček, Pleštil, který dal dvě branky a Černák. Jsem rád, že to vyšlo. Teď hrajeme dohrávaný zápas proti Zápům.“