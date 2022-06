Manažer týmu Adam Pelta: "V Pardubicích to byla ostuda. Domácí hráli na brejky. My jsme měli převahu, ale neměli jsme žádné šance. Oni chodili do brejků a dali nám pět gólů. A z toho tři jsme si dali sami. Náš nejzkušenější hráč Honza Vošahlík byl u dvou gólů, jednou to gólmanovi vypadlo. Bylo to hodně špatný, dělali jsme obrovské chyby. Trenér Vodička je naštvaný, hráči jsou naštvaní. Byl to tentokrát zápas blbec. Od nikoho jsme vyšší porážku nedostali. A to jsou Pardubice třetí tým od konce. Hrály s mladými kluky, z áčka měli jen gólmana a útočníka. Prostě bylo to hodně špatný."