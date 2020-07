K dalšímu přípravnému zápasu nastoupil B tým FK Jablonec na hřišti ve Vrkoslavicích proti druholigovému Varnsdorfu. Utkání skončilo 2:1 pro Jablonecké. Svěřenci trenéra Jaroslava Vodičky soupeře přehráli. Manažer týmu Adam Pelta k zápasu řekl: „Ze standardky jsme vedli 1:0. Soupeř po chybě našeho brankáře ale vyrovnal. My jsme dali na 2:1 po hezké akci Podzimka. Ten vstřelil gól hlavou. Myslím, že jsme měli víc příležitostí dát gól než Varnsdorf. Šanci dostali tentokrát ti, kteří nehráli v minulém zápase proti německému soupeři. Jen půl hodiny proto dnes nastoupili Torfiq, Rozkovec, Vošahlíka.“

MOC TOHO NEUKÁZALI



Manažera jablonecké rezervy pochválil hráče, které trenér Vodička nasadil do sestavy. Na hřišti totiž nebyl mezi mužstvy žádný rozdíl vidět. „V prvním poločase jsme hráli slušně a ti, kteří dnes od trenéra dostali příležitost, tak mě příjemně překvapili. A naopak od Varnsdorfu jsem ale čekal víc. Přece jen je to druholigové mužstvo,“ zdůraznil Adam Pelta.

PŘÍPRAVA POKRAČUJE

Na další zápas jabloneckého béčka se mohou fanoušci přijít podívat už tuto sobotu 1. srpna. Tentokrát se představí na hřišti v Břízkách v duelu proti FK Teplice B. „Utkání začíná v jedenáct hodin. Budeme rádi, když nás přijdou fanoušci podpořit,“ pozval všechny příznivce fotbalu na sobotní přátelák manažer Pelta. A v plánu má FK Jablonec B ještě další přípravné zápasy. O týden později, v 10,30 hodin, přijede do Břízek FK Králův Dvůr. A v sobotu 15. srpna jedou Jablonečtí do Xaverova, kde sehrají přátelské utkání proti týmu Slavia Praha B. A pak je už čeká první mistrovský duel.

Trenér Jaroslav Vodička:

„Vyšli jsme Varnsdorfu vstříc, jinak bychom ten zápas asi nehráli. Měli jsme asi sedm načatých hráčů, rozložili jsme to, proto hrál třeba Tomáš Čížek či Kasper Hämäläinen. Bylo to dobré utkání, nacházíme se v nějaké části přípravy. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Hlavně první poločas to garnitura na hřišti zvládla dobře. Hrajeme takový ten běhavý fotbal se sprintovými náběhy. Těší mě, že nejsme líní na krok. Klukům se to vrací, i když v této fázi nejde vůbec o konečný výsledek,“ konstatoval jablonecký kouč. Další přípravný zápas odehrají jeho svěřenci v sobotu 1. srpna v Břízkách od 11 hodin proti B-týmu Teplic.

FK Jablonec B – FK Varnsdorf 2:1 (2:1)

Branky: 4. Koblížek, 26. Podzimek – 8. Akka

Sestava I. poločas: Mazánek – Štěpánek, Dočekal, Koblížek (30. Tahir), Peřina – Sanchez, Munzar, Podzimek, Hämäläinen, Nykrín - Čížek

Sestava II. poločas: Klement – Štěpánek, Dočekal, Tahir, Skuhravý – Nykrín (70. Coufal), Podzimek, Hämäläinen (65. Rozkovec), Munzar (65. Vošahlík), Peřina – Čížek (65. Torfiq)