"V tom nás domácí předčili, byli nebezpečnější a zaslouženě dali i druhý gól. První poločas se nám nepovedl. V kabině jsme si něco řekli. A druhá půle zápasů byla úplně o něčem jiném. Hrálo se na jednu bránu, domácí měli jen několik brejků. Zase už jsme to byli my. Kluci se zvedli z katastrofického prvního poločasu a dali jsme i rychlý gól. To nám pomohlo. Ale, i přes několik šancí, jsme už nedokázali vyrovnat. Fotbal je v tomto spravedlivý. My jsme první půli prospali a štěstí se už na naši stranu nepřiklonilo," řekl k zápasu trenér Jablonce Benjamin Vomáčka.

Rezerva vybojovala tři body, trenér výkony týmu chválil

Domácí vyhráli zaslouženě. K remíze ale hostům chyběl kousek. Byli lepší, měli víc ze hry i víc šancí. Ale fotbalové štěstí se k nim otočilo zády. Když podceníte první poločas nebo část zápasu, tak pak se to už těžko obrací, to Jablonečtí dobře vědí.

"Už jsme gól soupeři nedotlačili. Kluci se z toho poučili. Musíme od začátku hrát poctivý, běhavý, soubojový fotbal. A pak kvalita naroste. Opačně to nikdy nefunguje. Když si myslíme, že někoho přehrajeme a vstoupíme do zápasu vlažně, tak je to špatně a nefunguje to. V tomto zápase jsme si ukázali obě naše tváře. Hrát jako v prvním poločase nesmíme, ale hrát jako ve druhém, to ano. Příští utkání hrajeme doma s Mostem. To je zase úplně jiný soupeř,“ řekl k zápasu trenér Vomáčka.

https://youtu.be/UX9Tp2RxTUc

TJ Sokol Živanice - FK Jablonec B 2:1 (2:0)

Branky Sokola: 5´ Kopecký, 41´ Petrus