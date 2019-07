Jablonecký fotbalový B-tým v odcestoval na soustředění do Valašského Meziříčí. Po cestě změřil síly v přípravném zápase s Vysokým Mýtem.

Trenér Jaroslav Vodička před odjezdem na týdenní herní soustředění už zúžil svůj kádr. Jeho svěřenci se ve čtvrtém přípravném zápase na nadcházející boje v ČFL zastavili ve Vysokém Mýtě, kde sehráli přípravný duel s domácím divizním týmem.

Našim hráčům se povedlo už v prvním poločase dvakrát skórovat. Nejdříve po přihrávce Kinčla prošel do vápna Velich a střelou na zadní tyč skoroval. Také druhou gólovou akci jabloneckých barev připravil Kinčl, tentokrát vyslal do zakončení Daníčka, který zvolil při samostatném úniku na brankáře soupeře efektivní lob. Jablonec měl i nespočet dalších zajímavých šancí, které ale dalšími góly neskončily, nejvíce po gólech volaly šance Velicha a Daníčka. Hráči Vysokého Mýta se do zakončení prodrali jen po standardních situacích nebo po střele z dálky, která skončila na jablonecké tyči.

V druhém poločase se po prostřídání přeci jen soupeř dostával více do hry, ale nadále měl více šancí Vodičkův tým. Poslední třetí branka v síti soupeře vznikla po spolupráci Helma a Čížka, matador v jabloneckém dresu vyslal z první pěknou kolmicí do samostatného úniku na branku Štěpánka, který přidal střelou na zadní tyč poslední gól přípravného zápasu.

Jablonec B teď čekají v rámci soustředění ve Valašském Meziříčí dva další přípravné zápasy, ve středu se utká s Otrokovicemi a v pátek s Frýdkem Místkem. Manažer týmu Adam Pelta je s přípravou na sezónu zatím spokojený.

FK Vysoké Mýto - FK Jablonec B 0:3 (0:2)

Branky: Velich, Daníček, Štěpánek

Sestava: Richter - Helm, Koblížek, Munzar (Štěpánek), Skuhravý (Petržilka) - Kinčl (Štěpánek), Pour (Munzar), Rozkovec (Šimůnek), Daníček, Breda (Urbánek) - Velich (Čížek)