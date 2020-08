Svěřenci trenéra Jaroslava Vodičky, který koučuje jabloneckou rezervu, chtějí obstát v ČFL co nejlépe. Manažer týmu Adam Pelta před začínající soutěží říká:

TO OSTATNÍ NÁS POTĚŠÍ

„Kádr je hotový, pouze ještě jednáme s Dočekalem. Chceme hlavně, aby hráli mladí hráči. A abychom nesestoupili. Všechno ostatní je nadstavba, která potěší,“ vyjmenoval plány manažer týmu. V posledním přípravném zápase hladce porazili třetiligový Králův Dvůr vysoko 5:0.

Pelta junior zhodnotil utkání v rámci přípravy jako kvalitní.

PROTI SLAVII JEŠTĚ ZKOUŠELI

Poslední přípravný duel hráli v Xaverově proti béčku pražské Slavie. Jablonečtí soupeři podlehli 2:0. Ale svůj účel zápas určitě splnil. Manažer Adam Pelta to potvrdil slovy: "V první půli jsme prohrávali 2:O, druhá už byla bez gólů. My jsme v prvním poločase zkoušeli ještě nějaké nové taktické záležitosti, abychom věděli, zda se v soutěži dají aplikovat. Ale zjistili jsme, že to pro nás ta pravá cesta nebude."

KDYBY DAL PENALTU…

V druhém poločase trenér Vodička pozměnil sestavu a přehodil posty. Pak už byli jeho svěřenci na hřišti tím lepším týmem. "V první půli nás ale Slavie jednoznačně přehrála, byla lepší, pohyblivější, hrála na riziko, do rychlosti. Kdyby ale dal Rozkovec už ve čtvrté minutě penaltu, tak mohlo být všechno jinak. My bychom byli na koni a oni spíš psychicky dole. Ale to se nestalo. Ve druhém poločase jsme už měli několik gólových šancí a stejně tak i soupeř.

Manažer týmu Pelta potvrdil, že utkání pro mužstvo bylo důležitou a vydařenou generálkou před zahájením soutěže. V tréninku se ještě soustředí na nedostatky, které se v zápase vyskytly. "Teď už žádné další změny nebudou. Musíme se pořádně připravit na neděli, na první mistrák v Chlumci."

MÁME JIM CO VRACET

S Chlumcem Jablonečtí dvakrát prohráli vysokým brankovým rozdílem. "Máme jim co vracet, potřebujeme si s nimi srovnat bilanci. Pro nás je Chlumec neoblíbený soupeř. Zkusíme se s ním porvat. V této soutěži se venku moc nevyhrává. O to víc nás potěší, když se nám to podaří hned na začátku soutěže. To je důležité. A navíc v Chlumci," plánuje Adam Pelta.