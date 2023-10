Výhra, ať je jakákoliv, je důležitá pro každý tým. Jablonecké béčko hrálo na hřišti v Břízkách další kolo ČFL na těžkém, měkkém terénu. S výsledkem byli svěřenci trenéra Vomáčky spokojení. Nebyl to zápas béček, ale odbojované utkání.

Jablonec B - Teplice | Foto: Josef Březina

FK JABLONEC B – FK TEPLICE 1:0 (1:0)

trenér JBC Benjamin Vomáčka:

Teplice vůbec nehrály tak, jak by měl hrát tým, který má jen pět bodů. Hrály naopak agresivně, běžecky dobře. Musím před nimi smeknout, není to tým jen na pět bodů. Třetí liga je extrémně vyrovnaná. Dnes to byl těžký zápas, podobný, jako jsme hráli před čtrnácti dny doma proti Brozanům. A jsme rádi za to, že takové zápasy dovedeme vyhrávat. Toho si vážíme. Musím pochválit defenzívu celého týmu od brankáře až po útočníky. Myslím, že byla solidní a Teplice si nevytvořily žádnou gólovou šanci. Ale my jsme jich taky moc neměli, kromě té penalty tak jednu, dvě. Oproti jiným zápasům jsme si jich vytvořili dnes málo. Byl to takový boj mezi šestnáctkami a mezi vápny. Teplice hrály agresivně, měly i pěkné fotbalové momenty, jen se jim to ale nepodařilo dotáhnout do vápna. Většinou to končilo dvacet minut před. Nevytvořily si nic nebezpečného a my jsme dnes defenzivní část měli kvalitní."

Za dobrou defenzívu kluky jejich trenér pochválil. Jeho svěřenci byli po penaltě pevní vzadu a udrželi si vítězství. A přidaly se i posily z áčka, Adrian Slávik, toho pak vystřídal David Nykrín. Béčko má před s sebou ještě tři kola.

"Příště jedeme do Velvar. Ty vedou B skupinu ČFL, bude to kvalitní fotbal s kvalitním soupeřem. Fotbal je takový, co dovolí soupeř a co my dovolíme jemu. Velvary jsou hodně fotbalové, nečeká nás nic lehkého. Ale připravíme se na ně, budeme bojovat o každý bod," zdůraznil trenér Vomáčka.