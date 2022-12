Jablonecké béčko, pod vedením nových trenérů, udělá na jaře maximum, aby setrvalo v České fotbalové lize.

jbc b-Brozany | Foto: Josef Březina

Podzimní část soutěže zhodnotil manažer týmu Adam Pelta: "Výkony B mužstva v ČFL skupiny B ovlivnily tři faktory. Tým měl jen krátkou přípravu před začátkem sezóny s nekvalitními soupeři, hráli nezkušení hráči a vliv měly i aktuální výsledky A týmu. Jablonec B prošel před zahájením podzimní části soutěže větší obměnou. Odešli důležití hráči, Franta Koblížek, kapitán Skuhravý, Torfiq, Munzar a Štěpánek. Točili se hráči z A týmu, kteří za nás hráli, ne vždy nám bohužel pomohli. A do týmu přišlo mnoho hráčů z druhé ligy dorostu. A to je problém mládeže v našem klubu, že nehraje tu nejvyšší soutěž. Hráči by se pak snáze adaptovali na ČFL. Chtěli jsme, aby se béčko omladilo, ale věděli jsme, že v ČFL s takovým kádrem již nebudeme tolik dominovat, bohužel. Česká fotbalová liga je soutěž náročná, silová po všech stránkách. Upozornil jsem vedení klubu a trenéry A týmu, že to jednoduché nebude, ale dohodli jsme se na tom, že to s béčkem chceme dělat trochu jinak, než minulé sezony, kdy jsme byli úspěšní. Domluvili jsme se na změnách. Přišla nová trenérská dvojice Dzimis Bekakis a René Feri. Ti měli smůlu v tom, že měli jen asi třínedělní letní přípravu a během té nehráli s týmy, které by odpovídaly úrovni ČFL, až na Kolín. Měli těžké vůbec zjistit, jestli na to ti nově příchozí hráči vůbec mají a v jakém stavu jsou po letní pauze, ti profesně starší hráči. Tým byl podle mě na začátku soutěže složený z hráčů, kteří svůj herní potenciál mají, ale v krizových situacích si nedokázali bohužel udržet výkonnost, nedařilo se nám, když jsme hráli například na těžkém terénu, na hřištích soupeře nebo pod výsledkovým tlakem. Poté se začalo hodně točit sestavou a nenašli jsme skoro do konce podzimu ideální jedenáctku. Naše béčko si v průběhu podzimní sezóny nesedlo. A tak jsem se před jejím závěrem rozhodl pro změnu. Proč před závěrem? Chtěl jsem, aby noví trenéři měli šanci ještě navnímat v posledním utkání chování a návyky hráčů, a to jak z áčka, tak z béčka. Hráči z A týmu až na Dominika Pleštila a Michala Černáka nám prostě nepomohli, tak to je. S výjimkou zápasu s Benešovem, kdy nám výrazně pomohla trojice Pleštil, Patrák a Souček. Výjimkou byli jeden nebo dva. Ale to, co předvedli za béčko ostatní, bylo málo. A když už má hráč z áčka v našem týmu nějaké postavení a klub s ním má spojené náklady ve formě profi smlouvy, tak od něho čekáme víc. Čekáme, že v B týmu bude nejlepší a ne, že trenér opakovaně přemýšlí, jestli ho má ve dvacáté minutě vystřídat. To je špatně. To bude lepší, když nastoupí deset mladých kluků z Jablonce, předvedou, co umí, dostanou šanci, i za cenu prohry. Pochvalu ale taky někteří zaslouží, hlavně ti místní. Aktuálně absolvuje nyní B tým přípravu. Chtěl bych, aby tým posílil, ale přes zimu je to těžké, hráčů je málo. Věřím nové trenérské dvojici Benjamin Vomáčka a Josef Just. Kouč Vomáčka má zkušenosti jako trenér ve druhé lize a byl sportovní manažerem Třince. Prošel vyšším fotbalem, hrál ligu mistrů, má zkušenosti, ví, jak hráče motivovat, kdy makat, kdy zvolnit. Ví, jak vyjít se zkušenými hráči, aby si byli navzájem partnery. A Pepa Just je místní patriot. Je to člověk s velkým respektem a autoritou. Trenér Vomáčka si ho sám jako asistenta vybral. Na jaře chceme dát šanci dalším našim dorostencům v přípravě. A buď v týmu zůstanou nebo ne. Na jaře budeme hrát o udržení v třetí lize. Tak to je a uděláme všichni maximum, abychom tuto soutěž v Jablonci udrželi! Věřím, že máme kvalitu a tým na to, abychom to zvládli. V sobotu 17. prosince hraje B tým přípravný zápas proti Sedmihorkám."