Manažer týmu Adam Pelta: „Do zápasu jsme vlítli, byli jsme lepší, soupeř se nás, si myslím, trochu bál. Pak už se ale trochu Velvary otrkaly. Nám chyběl klid a něco zajímavého, překvapivého. Měli jsme posily z áčka, čekal jsem od nich ale víc. Nepomohly nám tak, jak by bylo potřeba. Ale nemůžeme to házet jen na kluky z A mužstva. Musíme si s tím rychle poradit a hrát tak, abychom posily z A týmu nepotřebovali. Když nám pak vypadne ještě Rozkovec, tak to je špatné. Ale, bohužel, naše hra na něm poslední dva tři roky stojí. Sice hrál Daníček, ale do čtvrtka ze zdravotních důvodů netrénoval, takže to také nebylo ještě ono. Nebyl to prostě náš zápas. Děláme velké chyby dozadu. Velvary, když vystřelily na bránu, tak daly gól. A my jsme nedokázali odpověď. Štěstí se k nám tentokrát otočilo zády. Mohlo být těch gólů i pět.“

Trenér Jablonce Jaroslav Vodička: „Neřekl bych, že to je hořká porážka, my jsme těch šancí tolik neměli. Paradoxně z první střely na bránu dostaneme gól a prohráváme. Co se týče druhého poločasu, tak si kromě břevna Daníčka a volného kopu Smejkala nevzpomínám, že bychom měli nějakou velkou šanci. Velvary hrály organizovaně, my jsme byli směrem dopředu slaboučký.“

V příštím kole se svěřenci trenéra Vodičky utkají na hřišti soupeře, v derby, s týmem Liberce. "V této soutěži je každý zápas jiný. Připravíme se na ně. Chceme vyhrát," zdůraznil manažer Pelta.

FK Jablonec B – Velvary 0:3 (0:1).

Branky: 0 – 41. Valenta, 87. Vopat, 88. Pek.

Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 0:1. Diváků: 150:

Jablonec: Vajner, Daníček, Haitl, Podzimek, Kinčl (65. Štěpánek), Diviš, Koblížek, Torfig, Pleštil (65. Munzar), Vošáhlík, Smejkal (81. Svrček)

Velvary: Měsíček, Šustr, Šlégl (79. Rubeš), Tsopa (79. Bao), Šimkovský, Valenta (64. Šnajdr), Vopat, Havránek, Kott (85. Pek), Drozda, Chábera, Šnajdr, Rubeš, Bao, Šťovíček, Tunk, Kulhavý, Pek