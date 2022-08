Trenér domácích Dzimis Bekakis: „Nezačali jsme dobře. V 8. minutě jsme dostali po centru do vápna gól hlavou. Pětadvacet minut to z naší strany nestálo za nic, nehráli jsme dobře. Pak jsme se trochu zvedli a začali celkem slušně hrát. Druhou půli si myslím, že jsme byli lepší. Ale v koncovce prostě nejsme produktivní. Měli jsme tři, čtyři dobrá zakončení, ale to nás vychytal brankář. Nejde nám to, nejsme schopní dát gól. Šance, které jsme měli, jsme nevyužili a prohospodařili jsme možná třicet minut. To bylo z naší strany špatný. Málo nás jde do zakončení, málo nás jde do vápna, jsou tam třeba jen tři hráči, to je málo. Soupeř nás lehce obsadí a my se neprosadíme. A to si myslím, že jsme měli ještě dost rohových kopů, ale šance z toho jen dvě. Nedaří se nám je proměňovat. Musíme si o tom znova popovídat, zlepšovat je co. Musíme mít větší důraz, musí nás tam být víc. Ve třech lidech ve vápně, to nestačí. Musíme se pokoušet o zakončení. A my si tam, místo toho dáváme přednost, posouváme to jeden druhému a pak už je pozdě. Od začátku víme, co nám chybí, gólový útočník. Chybí nám Torfig, měl sílu a důraz v zakončení. Takového druhého zatím nemáme. Tentokrát nás potrestaly dvě naše chyby. Domácí je využili. My teď tu koncovku nemáme dobrou. Příště hrajeme doma. Je to třetí zápas, do třetice všeho dobrého. Tak snad to přijde. Už je nejvyšší čas vyhrát.“