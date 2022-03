K vidění byly i hrubé chyby Jablonce, za které zaplatil. Ale také sedm branek, a ty určitě potěšily promrzlé fanoušky. Ve druhém poločase ovšem bylo všechno jinak. „Klukům jsem říkal, že když dáme během prvních deseti minut gól, tak to utkání ještě zvládneme,“ přiblížil dění o poločasové pauze v domácí šatně kouč Vodička. Jeho tým pak situaci obrátil a z prvního mistrovského duelu si připsal tři body. A s nimi byl kouč spokojený. Mrzelo ho ale zranění jednoho z klíčových hráčů, Rozkovec, i po jeho vystřídání ale Vodičkova parta dotáhla bláznivý zápas do vítězství 6:4!

„Nemohli jsme ani pořádně vystřídat. Tři týdny jsme pořádně netrénovali. Nebyli jsme v dobrém stavu. Na takovéhle zběsilé zápasy si raději nevzpomínám, mně to vždy ubírá sílu. Máme hodně zraněných, ale já nechci brečet,“ zdůraznil Vodička.

Vývoj utkání okomentoval také manažer týmu Adam Pelta.

„Jarní premiéra byla složitá. Od čtvrté minuty jsme prohrávali 0:2.

Bylo nás málo, ale bojovali jsme a věřili, že bychom to i tak mohli zvládnout. Začátek zápasu nám nevyšel, ale pak jsme snížili na 1:2 a brzy na 2:2. Inkasovali jsme sice na 2:3 a 2:4, ovšem i to se nám ještě před koncem poločasu podařilo zkorigovat na 3:4. V kabině jsme si řekli, jak musíme hrát dál. Soupeř zase tak velké šance ze hry neměl, spíš z brejků, když jsme nešli do souboje nebo dělali zbytečné chyby.

Hned tři minuty po poločase vstřelil svůj první gól Breda. „Šli jsme do tlaku a brzy to bylo 5:4, 6:4. Breda se stal hráčem utkání, vstřelil čtyři góly. K nám přišel z Varnsdorfu a potvrdil, že v něm něco je. Je to mladý kluk, může se dostat třeba až do áčka,“ dodal Adam Pelta.

Jabloneckých bylo z hlavní sestavy tentokrát málo. Tým doplnili dorostenci. Obavy z neúspěchu byly oprávněné. O to víc jim vítězství a plný počet bodů udělaly radost. „Problémů máme spoustu, a proto jsem strašně rád, že jsme to utkání zvládli,“ těšilo vítězství jabloneckého kouče Jaroslava Vodičku.

Příští týden se jeho tým představí v zápase v Ústí nad Orlicí.



FK Jablonec B – FK Chlumec nad Cidlinou 6:4 (3:4)

Branky: 10. Vošahlík (z pen.), 25. Skuhravý, 42., 48., 55. a 59. Breda - 4. Čáp, 8. Koubek, 26. a 36. Bastin

Sestava FK Jablonec B: Surovčík – Štěpánek, Skuhravý, Vošahlík, Břenek – Breda, Daníček, Podzimek, Rozkovec (87. Drda), Diviš – Svrček (90. Chládek)