Víc jak dvě stovky fanoušků byly svědky v jabloneckých Břízkách vítězství domácích. Ale pohodové utkání ČFL skupiny B to i přes počet branek, nebylo. Výhra se rodila ztěžka.



FK Jablonec B – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5:2 (1:1)

Potvrdil to manažer mužstva Adam Pelta. „Pohoda vypadá jinak. Nejdřív jsme, díky naší chybě, když jsme na prostředku ztratili balón, 0:1 prohrávali. Soupeř má zkušené mužstvo, zná svoje možnosti a k nám přijel hlavně bránit. Na velkém hřišti věděli, že jsme schopní přes naše rychlé hráče je překonávat. Ale v jediném útoku se dostal do vedení.“

Hosté bránili v jedenácti. Velmi slušně se posouvali a Jablonec s tím měl až do 33. minuty velký problém. „Trenér provedl dvojstřídání, za zraněného Vošahlíka a tentokrát nevýrazného Černáka nastoupili Kynčl a zkušený Daníček. „Tím se naše hra hodně zrychlila a oživila. A dva příchozí také po vzájemné souhře vyrovnali, když Kynčl obešel několik hráčů a zakončil Daníček na 1:1,“ řekl asistent Pelta.



Druhá branka do domácí sítě ale patří mezi ty nešťastné, když si svojí chybou dali vlastní. „Obránce Helm nepochopitelně napálil hráče hostí a od něj se míč odrazil do naší prázdné brány. Ale tato branka nás, dá se říct, alespoň nastartovala. Začali jsme do toho víc šlapat a Velich dal vyrovnávací branku.“

Šťastný střelecký den měl Nikolas Daníček (na snímku), který za chvíli na to dal svůj druhý gól a brzy dokončil hattrick další brankou.



„Do 33. minuty jsme nehráli vůbec dobře. Bylo to pomalé, statické, bez energie. A hodně jsme se soustředili na věci, které k fotbalu nepatří. Pořád jsme si na něco stěžovali. Až když jsme si něco k vývoji zápasu v kabině řekli a trenér vystřídal, tak se náš výkon zlepšil. Museli jsme být tentokrát hodně trpěliví a na šance si počkat. A navíc soupeř předvedl velmi dobrý, bojovný, fyzicky náročný výkon,“ uvedl Adam Pelta.

Diváci jablonecký tým náležitě podporovali. Byli to většinou majitelé permanentek, kteří mají v její ceně výhodu a mohou chodit také na zápasy ČFL a krajského přeboru.



Branky: 40., 61. a 82. Daníček, 57. Velich, 73. Kinčl – 16. Souček, 52. Voleský

Sestava FK Jablonec B: Vajner – Helm, Hämäläinen, Koblížek, Skuhravý (84. Štěpánek) – Haitl (79. Coufal), Macháček, Rozkovec, Černák (36. Daníček), Velich (84. Podzimek), Vošahlík (36. Kinčl)