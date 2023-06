„Dostali jsme v poslední minutě gól z penalty po brejku, který můžeme dvakrát nebo třikrát přerušit. Moc spokojený tedy nejsem. Ale byli u toho kluci, kteří se to učí a snad to pro ně bude ponaučení. Je jen škoda, že po takovém výkonu ve druhé půli, co se kluci vrátili do zápasu a dřeli, jim remíza utekla a nezískali alespoň bod,“ uvedl kouč rezervy Benjamin Vomáčka. Jablonečtí si ochutnali atmosféru ligového hřiště a utkal se se soupeřem, který třetí ligu suverénně vyhrál. To možná na domácí trochu dolehlo a svoji roli sehrály i nervy. První půle příliš optimální nebyla. Ale ve druhém poločase se dostali do zápasu a trenér je, i přes prohru, pochválil.

„Diváci je odvděčili potleskem a pochvalu si zaslouží. Prohráli jsme, ale z výchovného hlediska je důležitější, že se ve druhé půli dokázali vrátit do zápasu,“ zdůraznil trenér Vomáčka.Teď už čeká i rezervu zasloužené volno a zpátky k fotbalu se vrátí 5. července. „Zítra máme ještě mítink, kde si řekneme, co a jak dál. A pak už hráče čeká dovolená,“ dodal kouč. Celkově šlo o velmi zdařilé rozloučení s ligovým ročníkem. Na Střelnici podle oficiálního hlášení dorazilo šest set diváků včetně aktivně fandícího kotle.

Jablonec B – Viktroria Žižkov 2:3 (0:2)

Branky: 80. Breda, 85. Breda – 21. Štrombach, 28. Batioja, 90+3. Petráň (pen.)

Karty: 90+2. Malý (JBB)

FK Jablonec B: Reiner – Diviš, Vošahlík (C), Karban, Malý, Gaši (75. Stibor), Rozkovec (82. Kinčl), Podzimek (75. Werani), Linhart (36. Breda), Kubát (46. Kubín), Velich.

Náhradníci: Vorel – Werani, Kubín, Breda, Stibor, Kinčl.

Trenér: Benjamin Vomáčka

FK Viktoria Žižkov: Slanina – Žežulka, Sow (86. Hönig), Muleme (60. Jankovský), Štrombach (60. Kadlec), Petráň, Rudavskyj, Bazal (60. Sixta), Batioja (C) (60. Žiga), Král, Horálek.

Náhradníci: Myška – Jankovský, Tregler, Kadlec, Hönig, Sixta, Žiga.

Trenér: Michal Horňák

Rozhodčí: Hanousek – Bohata, Pekař



Diváci: 600