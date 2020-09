Rezervní tým Jablonce odčinil porážku v derby z minulého týdne a ztracené body veze z víkendového zápasu na Bohemians 1905. V zápase bohatém na brankové příležitosti se trefil jen Nikolas Daníček.



Bohemians Praha – FK Jablonec B 0:1 (0:1)

V pražské Uhříněvsi jako první zasahoval jablonecký brankář Vajner, kterého štiplavým pokusem prověřil Hašek. Jablonec v černých dresech kontroval, nejdříve se zastřelovali Daníček a Velich, o hodně nebezpečnější pokus vyslal na soupeřovu branku Rozkovec.



DANÍČEK PARÁDNĚ

Proti jeho táhlému zakončení předvedl efektní robinzonádu domácí brankář Kouba. Ve 26. minutě si po jabloneckém rychlém brejku Daníček zpracoval na hranici šestnáctky míč na prsou a střelou z otočky i s přispěním břevna přivedl barvy Jablonce do vedení.

Po půlhodině hry byli “klokani“ blízko vyrovnání. Nátr pálil tvrdě, ale Vajner stačil míč vyrazit před sebe, dobíhající Osmančík pak naštěstí z malého vápna přestřelil. Do poločasu už se fotbalisté obou týmů jen zastřelovali, na domácí straně to byli Ugwu a Novák, na jablonecké straně rozvlnil jen boční síť Vošahlík.

Druhý poločas zápasu, to byla přehlídka gólových šancí především našeho celku. Vošahlík nejdříve vybídl k zakončení autora vedoucí branky Daníčka, jeho střelu se štěstím vytěsnil Kouba nad břevno. Strážce domácí branky si vzápětí připsal dva úžasné zákroky, při obou jej ohrožovali dalekonosnými střelami Rozkovec a Kinčl, ale Kouba obě famózní střely dokázal vytěsnit z šibenic!



DOMÁCÍ NEBEZPEČNĚ

Pražané mohli srovnat po akce z 63. minuty, domácí Hašek však naštěstí trefil jen břevno. Branková konstrukce zvonila také na opačné straně hřiště po prudké hlavičce Skuhravého po rohovém kopu. V samém závěru mohl jablonecké vedení navýšit Vošahlík, jenže z pokutového území soupeře zakončil těsně mimo. Vodičkův tým to ale mrzet nemuselo, z Prahy si odvezl i tak tři body po jednobrankovém vítězství a domácí tak uzemnil na poslední místo třetiligové tabulky.

Asistent trenéra Tomáš Čížek: „Byl to velice bojovný zápas. Bohemians neměli ještě ani bod, bojovali, hráli kombinačně a snažili se. My jsme se s tím dokázali vyrovnat a dát krásný gól po rychlém brejku. Bránili jsme dobře zezadu a domácí jsme do ničeho velikého nepouštěli. V druhém poločase to bylo hodně nahoru dolů. Nám se zlepšil střed hřiště, kde byli Rozkovec i Daníček daleko víc ve hře. Vycházeli nám brejkové situace, škoda jen, že jsme z nich nepřidali další branky. Celkově jsme ale spokojení se třemi body. Oproti zápasu s Libercem jsme předvedli o hodně lepší a bojovnější výkon.“

Manažer týmu Adam Pelta:

„Na Bohemce už jsme podali lepší výkon než proti Liberci, hráli jsme týmově, kompaktně, jeden za druhého. Daníček dal pěkný gól. V první půli byli domácí aktivnější, ve druhé jsme mohli my dát několik branek, ale šance měli i domácí. Zápasu by slušel výsledek tak 2:4. Hodně šancí zůstalo neproměněných. S výkonem jsem ale spokojený. Konečně ti hráči, na kterých stavíme a zatím neměli svoji formu, zahráli líp než dosud, k takovým patří třeba Rozkovec. Důležité jsou ale hlavně tři body, které jsme vybojovali. Soutěž je velmi vyrovnaná, každý může porazit každého. Nám dnes hodně pomohly posily z áčka, Velich, Štěpánek, Macháček. Hlavně práci Velicha oceňuji, ten makal, dřel a bojoval. Takoví hráči nám chyběli právě v utkání s libereckým Slovanem. My jsme se dnešní výhrou zase dotáhli na předek tabulky. Tří bodů si vážíme. Teď jedeme zase ven, do Zbuzan a tam málokdo vyhraje. Tak uvidíme.



Na trávníku soupeře hraje jablonecký B tým v sobotu 26. září.



Branka: 26. Daníček

Sestava FK Jablonec B: Vajner – Munzar (88. Štěpánek Michal), Štěpánek David, Hamalainen, Skuhravý – Rozkovec, Macháček – Daníček, Vošahlík, Kinčl – Velich (db)