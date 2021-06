Před pandemickou přestávkou hrálo Mšeno krajský přebor. Po mnohaměsíční pauze bylo na hráčích obou mužstev vidět, že se na pořádný, skutečný fotbal už těšili, protože do něj naskočili ve slušném tempu.Domácí dosud hráli I. B třídu, ale se Mšenem drželi dlouho krok. Potvrdil to i trenér hostů Miroslav Procházka.

„Myslel jsem, že Rychnov převálcujeme fyzicky, ale musím říct, že vydrželi docela dlouho a drželis námi krok. Utkání jsme vyhráli 3:0, poločas byl 1:0. Za nás dal v první půli branku Heinrich. Ve druhém poločase přidali po jedné Šťovíček a Štemberk. V zápase jsme měli převahu, ale nedávali jsme v prvním poločase góly. Ve druhé půli došlo v naší sestavě ke změnám. A pak jsme dali dva góly až v posledních deseti minutách,“ hodnotil průběh přípravného utkání trenér Mšena – Pěnčína. Podle jeho slov zápas splnil účel, domácí se do vyložených šancí příliš nedostávali.

Ještě do Sedmihorek

Pro hosty to byl předposlední zápas před letní pauzou a následnou přípravou na podzimní soutěž. „Teď máme ještě v týdnu dva tréninky a závěrečné utkání hrajeme v pátek 18. června na hřišti soupeře, v Sedmihorkách,“ informoval trenér Procházka.Na rychnovském fotbalovém hřišti se sešlo i hodně fanoušků, kteří, stejně jako hráči, už prahli po pořádné fotbalové atmosféře. Nechybělo pivo, malinovka, klobásy, prostě všechno, co k fotbalu patří. Utkání se divákům líbilo, po zápase ho u stánku hodnotili a rozebírali. „Rychnov byl pro nás dobrý soupeř. Rozdíl soutěží, které hrajeme, byl ale znát. Vyšší kvalitu máme, ale určitě zápas splnil svůj účel. Jsme rádi že jsme si mohli s Rychnovskými zahrát,“ řekl kouč Procházka. A protože má všude spoustu fotbalových kamarádů a přátel, rád si s nimi po zápase popovídal a dal jedno točené. A těšilo ho, že fanoušci utkání chválili.

Trénují oba Procházkovi

Mužstvo domácích koučuje příbuzný pěnčínského trenéra Martin Procházka. Jak viděl zápas se soupeřem z krajského přeboru on? Pro Rychnovské to byla po dlouhé době premiéra. „Byl to pro nás první ofiko zápas po covid pauze. K soupeři jsme přistupovali samozřejmě s respektem a i když jsme převážně bránili, tak první poločas jsme vydrželi se soupeřem držet krok a vypracovali jsme si i pár šancí, které jsme, bohužel, neproměnili. Druhý poločas nám docházela fyzička a po obraných chybách jsme obdrželi branky,“ zhodnotil přátelský zápas. Se svým příbuzným, trenérem Procházkou, ale po zápase, jak řekl, nestihl mluvit. „Ale jsem si jistý, že to dodatečně ještě probereme,“ plánuje setkání dvou koučů.

Spartak Rychnov postoupil v podzimních soutěžích do I. A třídy. Trenér Procházka má jasno. „Takže příprava bude fyzicky náročnější, ale věřím že se pořádně na vyšší soutěž připravíme.“