Jaké tedy bylo jaro vašeho týmu? Splnili jsme cíle, které jsme si vytýčili a které jsme dostali od vedení klubu, to je primární a s tím jsem spokojený. Jeden byl záchrana v soutěži a druhý zapojení mladších hráčů do kádru a do sestavy. Ale mám v sobě takového červíka, že jsme mohli na jaře dokázat víc. Třeba v takových zápasech, ve kterých jsme prohráli o gól. To mi kazí dojem z jara. Vadí mi, že jsme nedokázali víc zápasů o gól vyhrát. Snad ani žádný takový nebyl. Ale věřím, že to přijde se zkušenostmi. Skoro v každém utkání jsme dostali gól, když jsme dostali gól, tak jsme málokdy vyhráli. To mi vadí. To jsou jediné kaňky.

Na co se zaměříte na podzim?

Celkově jsme předváděli solidní fotbal, i když jsme hráli o bytí a nebytí. Dávali jsme hodně gólů a laciné jsme dostávali, to bylo taky špatně. To mi vadí a budeme na tom v nové sezóně pracovat, aby zůstalo hodně zápasů, které jsme vyhráli a ty, ve kterých jsme remizovali, abychom vyhráli alespoň o gól. Ale to se musí mančaft naučit.

Nastoupil jste k mužstvu na jaře, jak se vám s týmem pracovalo?

Když jsme k týmu s kolegou Pepou Justem nastoupili, něco jsme klukům nastavili a oni tak fungovali až do konce sezóny. Pár výjimek se vždycky najde, ale celkově se nám s tímto mančaftem pracovalo velmi dobře. Je a byl to zdravý mančaft. Vyříkali jsme si hned na začátku to, co se nám nelíbilo.

Hned od začátku jste vsadili na náročné tréninky…

Ano, v zimě jsme trénovali hodně, přitom kluci chodili do školy, do práce. Bylo toho opravdu hodně. Jak „starý“, tak „mladý“ šlapali, co mohli. A pokud se nějaký malý problém vyskytl, tak jsme ho hned vyřešili. A ukázalo se, že kluci byli připravení na jaro perfektně i po tyhle stránce. Nebyl mančaft, který by nás vyloženě přehrál. Naopak jsme, po této stránce, většinou dominovali. A proto mě mrzí právě ty zápasy, které jsme o gól prohráli nebo zremizovali, když jsme mohli o gól vyhrát my.



Objevily se i podněty k tréninku a k životu v týmu i ze strany hráčů?

Jsou situace, kde mluvíme my, trenéři a přesto nejede vlak. Ale zase jsou momenty, kdy diskutujeme, mluvíme o tom, co je potřeba. Když někdo přijde a řekne důvod, probereme ho. Určitě nestrpíme diskuzi na hřišti. S mančaftem komunikujeme o stavu týmu a kabiny, hlavně s těmi staršími, zkušenými, kteří tvoří osu týmu. Tým a kabinu si musí tvořit oni sami, tam žijou spolu. Ale jsou věci, o kterým s nimi nediskutujeme a budou tak, jak to chceme my, trenéři. A to se nám taky podařilo nastavit. Takových momentů, kdy jsme se neshodli, bylo ale minimálně, včetně tréninků, které neodpracovali tak, jak jsme si představovali. Kluci šlapali na hranici svých možností. V kádru důvěřujeme, všem. Nabídli jsme klukům, aby pokračovali. Končí jen Michal Kynčl. Jak to dopadne, kdo přijde a nepřijde do přípravy, to uvidíme. Je to i tím, že jsme s nimi neměli problémy, věříme jim, kluci ukázali, že mají dobrý charakter.

Kdo tvoří osu týmu na hřišti a pak v kabině?

Na jaře nám pomohli Vošahlík, Rozkovec, Diviš. K tomu se přidali kluci mladší a vytvořili dobrý a silný mančaft. Mají svoje postavení jak na hřišti, tak v kabině. Jsme béčko, kádr se mění, přicházejí noví z akademie, starší odcházejí. Osu tvoří tito tři hráči a my na ně spoléháme.

Kolikrát dostal někdo šanci v A týmu?

Občas někteří chodili s áčkem na tréninky a tím čerpali další zkušenosti. Byli to třeba Podzimek, Velich, Nykrín, Kubín, brankář Reiner. Do zápasu naskočil jen Velich. Ale to bylo dané i tím, že A mužstvo hrálo většinu sezóny o záchranu. Těžko se v takové situaci zapracovávají mladí hráči, když se hraje o každý bod a o záchranu.

Teď už konečně čerpáte všichni zasloužené volno?

Hráči mají dovolenou až do 28. června. Před tím jsme si řekli, co a jak mají během dovolené dělat, že je dobré, aby se aspoň hýbali. Od 28. budou mít posilovnu, individuální běhy, aby se připravili na start letní přípravy, která začne už společně pátého července. Bude to zase náročné. Slíbili jsme klukům, že z našeho trendu neupustíme. A oni zjistili, že bez toho se fotbal hrát nedá. Přijdou určitě natěšení na dávky, které je čekají. A trenéři? Volnější to určitě je, ale ještě se věnuji jablonecké Fotbalové akademii. Pár dnů na odpočinek a volno my taky zbyde. Ale už se na kluky těším, už mi chybí, takže do přípravy vlítneme tak, jak to má být.

A jablonecká mládež má také už volno?

Připravujeme příměstský kemp pro jabloneckou mládež a nově letos děláme ještě další turnus pro děti z okolí Jablonce. Informace najdou zájemci na webových stránkách FK Jablonec.