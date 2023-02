Trenér jablonecké rezervy Benjamin Vomáčka: "Zápas probíhal jako správné derby, ve kterém bylo vidět oboustranné nasazení. Do zápasu jsme vstoupili dobře. Po naší chybě ve středu hřiště Liberec kopal penaltu, ale neproměnil ji. Pak jsme dostali trochu sporný gól. Ale na to se nechceme vymlouvat. Do poločasu jsme vyrovnali a měli jsme i další tři čtyři šance hlavně ze standardních situací, které jsme dobře kopali i dobře nabíhali. Bylo škoda, že jsme hru neotočili. Druhá půle byla z naší strany lepší. Stejně tak tomu bylo i v utkání s Turnovem. Liberec jsme přehrávali a zdravým, agresivním fotbalem jsme soupeře do ničeho nepustili. Pak jsme ho jednou pustili na naši polovinu a dostali jsme gól. Slouží ke cti klukům, že to nezabalili a zase jsme dali my gól jim a tím jsme vyrovnali. Ve druhém poločase jsme byli silnější my. Byla z toho remíza, ale výsledek mohl být i 8:3 pro nás. Je to škoda, hraje se na góly. Ale já jsem spokojený s tím, jak to kluci odmakali a jakým fotbalem se prezentují. Tohle je naše cesta a z té neuhneme."