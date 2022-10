V dresu našeho B-týmu si z ligového kádru odbyl premiéru obránce Ishaku Konda, prostor dostal i stoper David Štěpánek. Jako první se o ohrožení branky pokoušeli Jablonečtí, nůžkám Daníčka ale scházela větší razance. Hosté vedení bývalým kapitánem reprezentace Jiřím Němcem šli v Břízkách do vedení hned z první vážnější akce. Po necelých dvaceti minutách podnikly Brozany výpad po své pravé straně, prudký centr ze strany pak k přední tyči trknul hlavou do sítě nabíhající Šup – 0:1!

Jablonec kontroval zakončením Daníčka, míč z jeho kopačky zkoušel na malém vápně hlavou tečovat Linhart, balon ale těsně přelétl břevno soupeřovy branky. Hosté znovu udeřili z pravé strany po půlhodině hry, na středu vápna zůstal znovu trestuhodně volný Šup a svou druhou brankou v zápase vystřelil hostům vedení 0:2!

Do poločasu měli hosté ještě jednu dobrou příležitost po rohovém kopu, dorážku Hruštince ale Surovčík stačil vyrazit. „První poločas jsme hráli špatně. Hosté se dostali třikrát před branku, byli hodně produktivní a dali nám z toho dvě branky,“ hodnotil první dějství trenér naší rezervy Džimis Bekakis, který do druhé půle udělal dvě změny a na plac vyslal Velicha a Malého.

Jablonec byl poté častěji na balonu a hosté spíše vyčkávali na brejkové situace. Tvrdou ranou prověřil brankáře Brozan z trestného kopu Nykrín, Havránek ale u tyče stačil zachránit. Po Nykrínově průniku do vápna zakončil těsně vedle brankové konstrukce Velich. Velkou šanci na snížení měli domácí čtvrt hodiny před koncem, střídající Breda se dostal v pokutovém území před hráče Brozan a po jejich kontaktu se pískala penalta! Jenže brankář Havránek Daníčkovi pokutový kop chytil! Strážce hostující branky udržel čisté konto i po situaci v 79. minutě, kdy se odražený míč dostal po rohovém kopu k nohám Diviše, ale Havránek znovu exceloval na brankové čáře!

Hosté si tak z Jablonce odvezli tři body po dvoubrankové výhře, díky dvěma gólům útočníka Šupa. „V druhé půli už to pro nás bylo těžké. Hráli jsme už na dva útočníky a měli více ze hry. Když už ale máme šance, tak nedáme, nebo ani pořádně zakončíme. Neproměnili jsme ani penaltu, ještě jsme měli nějakých patnáct minut na nějakou korekci nebo vyrovnání. Vepředu se těžko dostáváme do šancí a když už se do nich dostaneme, tak je neumíme proměňovat. Přihrávky ze stran prováháme a když to máme hrát hned, tak si to zbytečně ještě jednou píchneme a pak už tam je většinou hráč, kterého nastřelíme. Je to pak těžké,“ dumal jablonecký kouč Bekakis.

FK Jablonec B – SK Sokol Brozany 0:2 (0:2)

Branky: 19. a 30. Šup

Sestava FK Jablonec B: Surovčík – Diviš, Konda (46. Malý), Štěpánek D., Chládek, Nykrín – Stibor (74. Breda), Podzimek, Rozkovec, Daníček – Linhart (46. Velich)