Trenér Jablonce Benjamin Vomáčka: „Tentokrát jsme si nezasloužili bodovat. Za prvné nepodali jsme všichni optimální výkon, naopak bylo dost slabších výkonů. A za druhé jsme dělali individuální chyby, a to docela velký. To nás vytrestalo a 3:2 jsme prohráli. I když bych neřekl, že byl Chlumec vyloženě lepší, ale z těchto důvodů vyhrál zaslouženě, víc bojoval. Někteří hráči jsou mladí kluci, kteří ještě nemají ustálené výkonnost a u nich ani nepředpokládáme, že by hráli nějak nadstandardně každý zápas. Mají určitou dobu hájení a může se stát, že jim nějaké zápasy nevyjdou. To může nastat u těch mladých. A u těch starších a zkušenějších musíme brát, že i oni mají právo na občas slabou chvilku. Mrzí mě spíš to, že domácí byli bojovnější. A my si musíme uvědomit, že, když se nevyrovnáme ostatním soupeřům bojovností, tak je budeme těžko přehrávat. Nejsme mančaft, který by ostatní přehrál fotbalově a nemusel při tom bojovat. O to víc mě mrzí, že jsme se nedokázali domácím vyrovnat bojovností a nasazení. Hodně to bylo ovlivněné tím, že jsme dostali gól do konce prvního poločasu. I když jsme nehráli optimálně, tak jsme po standardce vedli 1:0. To týmy někdy dělají, že, i když nehrajou dobře, tak si pomůžou standardkou. Ale velké týmy to pak hlavně dokáží do poločasu udržet a vyhrát třeba 1:0. A to my nedokážeme. My jsme dostali gól do poločasu, pak jsme hned inkasovali druhý. Trochu jsme prostřídali a vyrovnali jsme. A hned jsme dostali třetí. Remíza mohla vyjít, ale, dnes jsme si ji za náš výkon nezasloužili. Neskládáme hlavy. Je škoda, že jsme soupeřům neodskočili. Výsledky nám v tomto kole nahrávaly. Ty, co jsou pod námi, prohráli, nebodovali nebo nehráli naplno. Mohli jsme odskočit. Máme další zápasy na to, abysme to dohnali. A dáme se do toho hned o víkendu, hrajeme doma s Mostem. V tabulce se pohybuje kolem nás, ale jaro mají výborné. Máme se na co těšit. Věřím, že se připravíme dobře a že to bude takový zápas, ve kterém se nám bodovat podaří. Každý zápas nemůže být posvícení, ale mě mrzí, že někdy nedokážeme zopakovat naše kvalitní výkony. Dnešní zápas byl venku, na hřišti těžkého soupeře, který hraje třetí ligu dlouhodobě. Pro některé naše kluky, kteří tam ještě nehráli, to byla dobrá zkušenost. Máme před s sebou pět zápasů, z nich můžeme mít ještě spoustu bodů. A to nás musí vyšponovat a motivovat, abychom co nejdřív nasbírali ty body, které nám ještě chybí.“