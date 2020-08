„I když jsme vyhráli rozdílem pěti gólů, tak jsme nehráli to, co jsme chtěli,“ řekl k přípravnému zápasu jablonecké rezervy manažer týmu Adam Pelta.



VÝSLEDEK LEPŠÍ HRY

Předposlední zápas před ostrým startem třetiligových bojů mají za sebou hráči jablonecké rezervy. Ti smetli pěti góly třetiligový Králův Dvůr.

„Ve druhé půli jsme vystřídali pět hráčů, soupeř taky střídal. Pak už mu ale docházely síly. A my jsme byli dominantnější a přidali jsme tři branky. Dvůr měl také šance, ale doplatil spíš na to, že prostřídali mladé dorostence. A to je pak v téhle soutěži složité. Zápas splnil očekávání,“ okomentoval průběh Adam Pelta. Zdůraznil, že ze základu ještě trenérovi tři hráči chybí a tým není dosud v optimálním složení.

Souboj třetiligových týmů Jablonce a Králova Dvora vyzněl jednoznačně ve prospěch severočeského Jablonce, který zvítězil jednoznačným skore 5:0. „Z mého pohledu je konečný výsledek daleko lepší než předvedená hra. První poločas neměl z naší strany parametry, hodně nás podržel brankář Klement. Dvůr Králové hrál velmi dobře,“ hodnotil první pětačtyřicetiminutovku kouč Jablonce B Jaroslav Vodička.



NĚKDO ODJEL S A TÝMEM

Ten měl k dispozici omezené množství hráčů, neboť někteří jeho svěřenci byli s ligovým A týmem v Praze na současně hraném zápase s Bohemians.

Jablonecká rezerva tak alespoň mohla otestovat dva zkoušené hráče, na pozici krajního obránce Šimka a na stoperu Luczkiewicze. Z angažování obou ale po zápase sešlo.



VYSTŘÍDALI A KONEC

Jablonec přesto vedl o poločase dvoubrankovým rozdílem, který po změně stran ještě navýšil na konečných 5:0. „Druhý poločas už snesl měřítko, ale vím, že Dvůr už prostřídal a odešla jim kvalita,“ řekl po zápase jablonecký trenér Vodička.



ZAMÍŘÍ DO XAVEROVA

v sobotu 15. srpna hraje Vodičkův tým generálku před startem třetiligových bojů v ČFL, a to v pražském Xaverově, kde si poměří síly s rezervou Slavie Praha. „Tam už bychom chtěli mít hráče kompletní, aby se připojili i hráči našeho kádru,“ přeje si kouč Vodička. A jaké má mužstvo do nadcházející sezóny ambice? „Chceme nespadnout a hlavně zapojit mladé kluky. To jsou naše hlavní ambice. Ostatní je nadstavba. Kádr je hotový. Ještě řešíme Dočekala. Obávám se ale, že u nás asi nezůstane. Posílí nás i nevyžití hráči áčka,“ dodal Pelta.



FK Jablonec B – FK Králův Dvůr 5:0 (2:0)

Branky: 13. Torfiq, 41. Coufal, 66. Peřina, 71. Kinčl, 73. Vošáhlík. Sestava FK Jablonec B: Klement – Šimko, Luczkiewicz, Hämäläinen, Peřina – Coufal, Rozkovec, Podzimek, Kinčl – Vošahlík, Torfiq